貿易戰升溫 美元走軟金價揚

中國宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類、共 128 項進口商品，加徵關稅；貿易戰緊張情勢升溫，週一 (2 日) 美元走軟，金價上揚。

根據 Investing.com 報導，美東時間週一凌晨 4 點 39 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格上漲 8 美元 (0.6%)，至每盎司 1,335.3 美元。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌 0.21%，至 89.56。

為平衡美國發起貿易戰，可能造成的損失，中國財政部於 4 月 1 日晚間，透過新聞稿宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類、共 128 項進口商品，中止關稅減讓義務。

中國將對上述 128 項進口商品，於現行適用稅率基礎上，加徵關稅；其中，水果及製品等 120 項商品，加徵關稅稅率為 15%；豬肉及製品等 8 項商品，加徵關稅稅率為 25%。

投資人憂心，貿易戰情勢升溫，恐衝擊全球經濟。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨上漲 1.12%，至每盎司 16.450 美元；鉑金期貨上漲 0.99%，至 941.80 美元。

銅期貨上漲 1.21%，至每磅 3.062 美元。

週一美股盤前，指數期貨走跌，台北時間下午 5 點 9 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 91 點 (0.38%)，標普 500 期指下跌 0.34%，那斯達克期指下跌 0.70%。