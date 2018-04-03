英倡派40萬助25歲青年投資未來 投資、買房、創業皆可

為協助消弭日益嚴重的貧富差距問題，英國有智庫提議政府成立「公民財富基金」，2030 年起向英國出生、踏入 25 歲的公民派發一筆過 1 萬英鎊 (約 40 萬元新台幣)「全民最低繼承金」，做為青年「投資未來」的本金，不管是用作投資、置業、進修或創業皆可，減少「輸在起跑線」現象。

香港《明報》綜合衛報 / 獨立報報導，英國智庫組織「公共政策研究所」(IPPR)「經濟正義委員會」發表研究報告，提議英國政府可透過改革財富稅，如引入饋贈稅取代遺產稅、向主要企業徵收最多 3% 的「股票稅」等，或是出售一些國有資產 (如蘇格蘭皇家銀行 (RBS) 的股權)、借貸等方式，集資設立「公民財富基金」(Citizens' Wealth Fund)。

IPPR 預計，若由 2020/2021 年度開始設立基金，平均年度回報有 4%，到了 2029/2030 財政年度，公民財富基金的資產可達 1860 億英鎊 (約 7.6 兆元新台幣)，足以在 2030 年開始，向所有 25 歲、英國出生的公民每人發放 1 萬英鎊的一次過資本紅利。

報告指出，預計到了 2030 年，英國有 72.3 萬人年滿 25 歲。這筆錢可助青年人投資未來，例如購買房產，還有教育進修、創業等。

IPPR 的高級經濟師羅伯茨 (Carys Roberts) 表示，由於工資低，國民收入下降，而目前資產分配不平均是貧富懸殊一大因素。財富基金將使公民能夠共同擁有國民財富，並確保每個人都從資本回報的增長中受益，而不單只是那些將繼承或已經擁有資產的人。IPPR 報告建議，財富基金屬於公民，但獨立管理，向政府問責。

報告認為，公民基金按理可做到每年 4% 的回報，因為全球大部分基金長遠都可達到。目前全球有逾 70 個國家主權財富基金，例如挪威 1990 年將石油收入投入主權財富基金，目前價值已逾 7130 億英鎊 (29.2 兆元新台幣)。

IPPR 指出，如果英國在 1980 年代就將北海油田的收入設立主權財富基金，這個基金現價值將逾 5000 億英鎊 (20.5 兆元新台幣)。

IPPR 去年研究發現，英國最富有的 10% 人掌握全國 44% 的財富，這些人的淨資產 (來自金融、物業和養老金) 平均有 130 萬英鎊 (約 5323 萬元新台幣)；全國較不富有的 50% 人口僅擁有全國 9% 財富，平均淨資產只有 3200 英鎊 (約 13 萬元新幣)。

財富的世代差距更日益受關注：IPPR 專家指出，二戰嬰兒潮之後出生的每一代人所儲蓄的財富，都較上一代人同期少；下一代的財富必定更少，樓價過高導致的「住屋不公平」問題是主因。報告認為，由於置業難，英國青年人愈來愈難靠個人努力，分享到國家財富，而要依賴父母等家庭支持。