Q1投資人很悶 分析師：4月財報季可望讓美股「止血」

美股首季很悶，道瓊、標普 500 指數，連 9 季上漲紀錄皆中止；對此，分析師認為，4 月財報季登場，可望使美股「止血」。

從 2017 年第 4 季到 2018 年首季，包括美國總統川普祭出「鋼鋁重稅」，導致貿易戰疑慮升溫，以及臉書 (Facebook) 陷入個資外洩風暴等一連串利空消息，使美股波動不斷。

道瓊指數季線收跌 2.5%，標普 500 跌 1.2%，皆創 2 年多來最大單季跌幅；那斯達克指數則收漲 2.3%，連續第 7 季走揚。

根據 CNBC 報導，資產管理公司 Nuveen 首席投資策略師 Brian Nick 表示，希望 4 月開始的財報季，可讓美股「止血」。

Nick 強調，回歸基本面，股市才可能獲得支撐。

他指出，川普的稅改政策，應可帶動企業收入成長；若能減少政治風險的影響，財報季就有機會，替美股創造正面效益。

根據路透社報導，SlateStone Wealth LLC 首席投資策略師 Robert Pavlik 也認為，若企業財報表現強勁，可望使市場焦點回歸基本面。

Synovus Trust Company 資深投資組合經理 Daniel Morgan 說，之前股市被一連串利空消息打擊，不過，一旦財報季起跑，企業獲利表現，就會成為焦點，有助淡化負面情緒。