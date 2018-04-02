川普接連炮轟 但分拆亞馬遜真的容易麼？

摘要：川普總統想用反壟斷法拆分亞馬遜時，亞馬遜卻露出了「我就喜歡你討厭我卻拿我沒辦法「的狡黠笑容，因為亞馬遜既沒有在哪個領域裡形成壟斷，也沒有提價損害到消費者利益。

美國總統川普近日連連向亞馬遜開炮，抨擊其一邊擠壓納稅零售商的生存空間，一邊又過分使用美國的郵政系統致使美國損失數十億美元。

由於外界紛紛猜測川普或要對亞馬遜「動手」，市場恐慌情緒加劇，亞馬遜市值上周一度蒸發了 536 億美元，那斯達克也迎來了自 2016 年 1 月以來的最糟糕月度表現。

川普一直「痴迷」於亞馬遜，他曾諮詢是否有辦法通過反壟斷法或競爭法來對付亞馬遜，還曾談到要改變亞馬遜的稅收待遇。但事實上，川普想要「拆分」亞馬遜的話，將會面臨一場不易的持久戰。

從反壟斷法入手困難

《華爾街日報》近日發文稱，基於對反壟斷法的粗略解讀，川普針對亞馬遜的反壟斷行動是難以實現的。

這主要是因為，根據美國現行的反壟斷法，只有「公司在某一市場上占主導地位」，或者「公司對消費者造成傷害」這兩種情況下，反壟斷法才能被適用。

但由於亞馬遜涉及的業務種類繁多，不論是售書、食品還是電子產品，從虛擬到實體，亞馬遜在其任何一個條線領域內都沒有形成真正的壟斷格局；此外，亞馬遜也沒有通過提價而損害到消費者利益。所以，想要通過反壟斷法來拆分亞馬遜是不太可行的。

去年 1 月，在《耶魯大學法律評論》(Yale Law Review) 上刊登的一篇名為《亞馬遜的反壟斷悖論》的文章中就有提到：

反壟斷法框架已經從關注市場結構轉向消費者福利，而這正是亞馬遜目前能逃避審查的原因。

如果亞馬遜在不同的市場上實行掠奪性定價，即使它對消費者有利，也會擠壓競爭。

所以，近來學術界也因此掀起了對反壟斷監管的辯論，有學者認為，政府可以考慮修改壟斷法的原則，以針對亞馬遜這類公司。

從稅務問題入手也不易

至於一直被川普詬病的稅務問題，銷售稅方面，亞馬遜回應稱，公司在自有庫存所在的 45 個州，都繳了銷售稅，並自願開始在一些城市也繳銷售稅。

但值得注意的是：從技術上說，在亞馬遜的平台上，有很多商品是由第三方賣家出售的。（也就是說，亞馬遜回應的銷售稅僅包括了其自有庫存的商品）

至於企業所得稅，亞馬遜確實向聯邦政府繳納的不多。

但這是因為，貝索斯做生意的策略是大舉投資，所以將公司的利潤被壓得很低，企業所得稅自然相對較少。

提高郵費論調亦難立足

甚至連川普認為的，亞馬遜有郵局詐騙之嫌導致美國損失數十億美元的說法，也是很難站穩腳跟的。不少傳媒和專家都對這一論調進行質疑，認為反而是亞馬遜給郵政局帶挈不少。因為它提高了人們對美國郵局的利用率。

所以，如果川普總統真的想要拆分亞馬遜的話，將會面臨一場持久戰，或任重而道遠。

『新聞來源／華爾街見聞』