川普斥「你們讓美國郵政損失數十億」 亞馬遜盤前股價跌近2%

美國總統川普於 3 月 31 日，再度砲轟亞馬遜 (Amazon)，稱亞馬遜利用美國郵政系統運送包裹，使之「損失數十億美元」；週一 (2 日)，亞馬遜股價承壓，於盤前交易中，下跌近 2%。

根據 CNBC 報導，川普 3 月 31 日再度對亞馬遜開火，他在推特上宣稱，美國郵政系統，為亞馬遜運送 1 個包裹所造成的損失，平均為 1.5 美元，總損失上看數十億美元。

川普強調，亞馬遜必須停止對國家郵政系統「詐財」的行徑，該付的錢 (稅) 就要付。

目前確實有數個州反應，即使在該州未設立據點，亞馬遜和其他網路零售業者，也該納稅。

其實，川普早就多次槓上亞馬遜，2017 年 8 月，川普在推特發文稱，亞馬遜對零售業造成巨大傷害，受害地區遍布全美各地，許多工作機會正在流失。

競選總統期間，川普也曾嚴厲抨擊亞馬遜，指其以不公平的逃稅手段壟斷市場，並表示，亞馬遜執行長貝佐斯買下《華盛頓郵報》，是為了「影響政治」。

週一，亞馬遜股價承壓，於盤前交易中，下跌近 2%。

亞馬遜股價上週下跌近 4%，但 2018 年迄今，仍上漲 23.8%。

此外，由於美中貿易戰情勢升溫，美股盤前，指數期貨走跌，台北時間晚間 9 點 14 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 121 點 (0.50%)，標普 500 期指下跌 0.36%，那斯達克期指下跌 0.68%。