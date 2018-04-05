〈Q2產業景氣展望〉特斯拉利空不斷帶衰車電族群 實則浮現長投買點

近期特斯拉利空消息不斷，電動車相關題材相對落寞，不過，中國將於 2025 年禁售燃油車，歐美國家也將陸續跟進，電動車長期成長空間大，法人認為，不少電動車供應鏈隨著特斯拉股價大幅拉回而受到壓抑，反而可伺機逢低布局，不過何時止穩，仍要看特斯拉事件後市發展。

近期中汽協公布新能源汽車產銷情況來看，今年 1、2 月新能源汽車累計產銷量分別為產量 88815 台、年增 225.5%，銷量 74667 台、年增 200%，其中純電動汽車累計產銷量分別為產量 56706 台、年增 168.4%，銷量 50253 台、年增 164.3%，尚未放量但成長幅度高，顯示中國電動車市正處在高成長期。

中國官方目標到 2020 年時，新能源車年銷量達到 200 萬台，累積銷量則達 500 萬台；而除了中國如火如荼發展電動車，歐美各大廠也陸續投入龐大投資，美國福特至 2022 年共將投入 110 億美元研發電動車，德國福斯至 2030 年共將投入 400 億美元將全球 300 多個車款電動化等，顯見電動車長期成長趨勢。

然而，在特斯拉近期負面消息不斷衝擊之際，供應鏈和大 (1536-TW) 上周跌幅逾 7%、貿聯 - KY(3665-TW) 周跌幅也有 13%，市場憂特斯拉狀況恐影響後市獲利。

和大並未回應單一客戶狀況，僅指出特斯拉是十大客戶之一，目前整體出貨狀況如常，訂單沒有問題、產能開出也按時間表進行，不僅產線滿載，也持續開出新產能，嘉義大埔美廠第一期最新 3 條生產線也於 3 月正式量產。

和大強調，大埔美第二期廠房已蓋廠完成並取得使用執照，正進行第一期第 8 條產線和第二期共 6 條產線規劃，預定在今年 12 月底、明年 2019 年 3 月底分 2 梯次入廠安裝、定位並試車完成，隨著新產線投產出貨，業績成長無虞。

除特斯拉直接供應鏈，近年汽車電子化潮流興起，加上自動駕駛更處於起飛階段，相關車載設備價值提升，可作為觀察的方向。

其中，胎壓偵測器大廠為升 (2231-TW) 表示，看好車用雷達產品將大量運用於汽車安全監控和無人車，車用雷達產品更是繼胎壓偵測器後，未來業績成長的主要動能。

為升目前可運用在無人駕駛的零件之一 77GHz 雷達產品已送樣，預期今年可開始量產，屆時將持續增添業績柴火。

整體而言，儘管距離純電動車時代尚有一大段路要走，但目前各式新車款主被動安全配備持續增加、娛樂系統升級，以及使用渦輪增壓、缸內直噴的引擎系統和雙離合器變速箱 (DCT) 等趨勢，法人認為，仍可作為長期投資的組合之一。