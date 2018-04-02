【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

連假前震盪，就是機會

4 月行情！仍先看內資股

【盤勢分析】

台股今天殺尾盤，3008 大立光破低，而 3708 上緯卻創歷史高，這裡就是在漲【題材】，而同族群股，走勢也不一，若心中沒有一把尺，操作有一定的難度！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日很可惜日 KD 持續死亡交叉，指數下跌 31.22 點，前波從 10638 到 11120，漲了 482 點，短線上加權指數震盪很正常，而 OTC 內資控盤較易有表現！加權週 KD 黃金交叉，波段仍多！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【電池】、【二極體】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

台股近期【風力】【板卡】【生技】表現較強，投機風較盛，漲多個股停損停利點務必設好，堤防出現單日反轉！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-5.5 收 449.5，20Ma 仍向上)，5483 中美晶 (-1.5)，6182 合晶 (-0.95)、3532 台勝科 (+2)，3707 漢磊 (-0.45)、3016 嘉晶 (-0.75)，此族群仍可以中美晶為指標，並留意本波高點 112 能不能過關

◎ 【MOSFET】：6435 大中、6525 捷敏、3317 尼克森、8261? 鼎、5299 杰力、6138 茂達，可留意中國長電科股價 (+2.12%)

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (盤中高 538，收 503) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀，漲價行情持續！

◎【二極體】：2481 強茂 (+0.8)、5425 台半、3675 德微、5305 敦南、6573 虹揚

◎ 電動車電池：4721 美琪瑪、4739 康普 (+2)，目前鈷報價趨勢仍向上，但因美 TESLA 大跌，股價受到影響，留意量縮不跌的時機

◎ 指數震盪持續上攻個股如：2013 中鋼構、1597 直得、1514 亞力、6118 建達、6497 亞獅康、2388 威盛、4729 瑩茂、3537 堡達、4968 立積、8093 保銳、3205 佰研、5349 先豐、3434 哲固、3680 家登、6101 寬魚、5512 力麒、3432 台端、1413 宏洲、6499 益安、3708 上緯、4560 強信，留意明日延續性！