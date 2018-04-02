【豐銀投顧】量能一攤死水 短線多空寧靜

◆盤勢分析



成交量到今天又更低了，這是很正常的現象，在歷經了 2 月份的大起大落之後，，成交量通常都會朝量縮的方向發展，並不是什麼不正常的現象。而量能萎縮，大盤的操作空間也相對的小了起來。且目前不論正、負乖離都不大，我們研判未來的行情應難脫 11850-11100 之間的來回震盪整理。不會上攻也不會下跌，因此如果是用技術指標的人，必然會覺得無所適從。事實上，不知道未來的盤勢會怎麼走不打緊 千萬不要去猜，結果屢屢猜錯只是徒然損失自己的本錢罷了。

近期討論股市即將崩盤的言論不少，諸如中美貿易大戰、縮表、升息、殖利率… 等。但從最近量縮的情況來看，這些利空雖然會影響盤勢，但應不致於會讓大盤萎重挫到哪裏。因為就長線而言，很明顯的外資仍然是偏多，近期外資期貨口數又來到 49141 口，又是接近 5 萬口的水準，如此展現出來的意圖，怎能說是大盤即將翻空？近期成交量雖然屢屢往下走，但個股卻仍然有操作的空間，實際上是因為近期台股的權值股表現均不佳所致，其他的不說，光看台積電最近軟弱的表現、鴻海、大立光又一直在摸底，在這幾檔股票的拖累之下，台股當然無法續創新高，短線就不必想太多，靜觀其變即可。

前些日子我們家族介紹的 6411 晶焱今天創下新高了，其實更早之前，我們還有推薦另一檔股票到今天也創新高了，那就是 2534 宏盛，在去年八月我們開始推薦此股，當時股價在 24 元左右，到今天最高已來到 33 元，獲利率超過 35%。其實仔細想想，在股票好操作時，投資人總是喜歡追逐當時熱門的股票。晶焱、宏盛這種股票莫說在當時，即便是在現在仍然是不起眼不讓人注意的股票，但這種股票卻是可以長抱的個股。投資人應該要想想，如果能靜下心來選擇這種優質的股票長抱一段，現在回頭看看，盤勢再怎麼震盪，不都安然渡過？未來盤勢不免震盪，但不致崩盤，請大家放心。

豐銀投顧 李世新 分析師