【亞洲投顧】亞洲投顧 股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

連假前震盪，更需紀律

今天大盤量增整理，守穩 10815 點，還是多方控盤，操作就是按照規劃，不要被盤面影響。上周五就有提醒大家，大盤直接回補空方目標的缺口，容易有止跌機會，接下來觀察大盤站穩 10863 點就正式止跌，是不是出現這個多方訊號了？所以現在是多方控盤。目前觀察低點 10815 點，不要被跌破都是多方控盤，多方目標 10986 和 11120 點；如果跌破 10815 點容易回測 10638 點，大家要注意控制好持股比例。



盤勢震盪，龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，降低持股，以免擴大風險。先前佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%，還是一路創高，大漲 50%；先前龍哥帶會員佈局 2454 聯發科和 6274 台燿，都創高，這些主力股龍哥每天分享，大家有沒有獲利呢？等待盤勢止穩，再佈局新主力股，大家一起來迎接行情。

之前的操作，佈局的 3026 禾伸堂，獲利 20%；會員持股 2353 宏碁獲利 40% 以上，龍哥再帶會員買進 3035 智原，獲利 29%；3037 欣興之前大賺 20% 出場；過年前推薦大家 5439 高技，獲利放口袋；尊龍會員買進 6147 頎邦，獲利放口袋；趁高檔降低持股之後，降低風險，保留資金隨時操作，快來一起操作。

今天外資期貨多單增加 355 口，自營商期貨空單減少 101 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權中性偏空佈局，外資期貨多單增加很少，自營商選擇權短線偏空避險佈局，連假前夕，法人進出不明顯，盤勢震盪為主。



大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，例如 2454 聯發科，完成中繼型態之後，回測頸線支撐，再度帶量攻擊轉強，這就是標準的多方節奏，今天是不是創高了？操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股，趁大盤波動調整持股，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。



【鎖定籌碼穩定的主力股】

2454 聯發科，5483 中美晶，2492 華新科，3545 敦泰

3034 聯詠，3533 嘉澤，8112 至上

【整流二極體】

2481 強茂，5425 台半

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10863 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10815 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估