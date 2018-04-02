【華冠投顧】長假賣壓 不足為懼

◆ 華冠投顧 劉彥良 盤後分析

清明連假在即交投清淡，盤中賣壓湧現使得指數由紅翻黑終場下跌 31 點。盤面上風電和生技股還是人氣所在，不過近 2 個交易日風電股漲勢已見分歧，節後要小心漲多拉回。至於生技股每天都有不同的股票冒出來，多半屬於冷門股、主力色彩股，膽子夠大的就依技術面去作，控制好風險即可。喜歡穩紮穩打的，本業成長且法人加持的 4137 麗豐、4736 泰博今天雙雙改寫收盤價新高，兩者皆沿 5 日線持續上攻。

挑戰獲利年增 50 倍的 2509 全坤建，2 月售地加上 Q2 都更大案認列，全年獲利上看 1 個股本。周五創高但量能不足，已逢高先出一趟，今日大跌 4% 但拉回量縮，逢低接回賺 6~7% 價差。

3645 達邁，全球 4 大 PI 廠之一，今年 4 家廠商都沒有擴廠計劃，所以供需更加吃緊，全年 EPS 可望挑戰 5 元。在漲價帶動下，達邁前 2 月營收已年增 31%，今天買盤趕在 3 月營收公告前已進場卡位，盤中改寫波段新高 86 元。

估計台股明天也會呈現量縮整理，長假過後則要留意 3 月營收和 Q1 季報表現，目前指數看來難有大行情，但個股走勢會越來越分岐。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估