阿里巴巴集團今日宣佈，將全資收購中國領先在線外賣及本地生活服務平台——餓了麼的股權。此次收購中，餓了麼的企業價值達95億美元。阿里巴巴與其關聯公司浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司目前持有餓了麼約43%有表決權的股票。

阿里巴巴集團首席執行官張勇表示，歡迎餓了麼加入阿里大家庭。在創始人張旭豪先生和其團隊努力下，餓了麼毫無疑問已是國內本地生活服務領域的佼佼者。從結緣到全面融合，源自大家對新零售的共同相信。未來，餓了麼將依托阿里集團數字經濟生態的商業基礎設施，與阿里眾多業務產生奇妙的化學反應，成為阿里新零售戰略的一支重要力量。

餓了麼創始人張旭豪表示，藉此餓了麼正式成為｢超級獨角獸｣，這是包括阿里在內的廣大資本市場對餓了麼的認可。成為阿里集團一員後，餓了麼與整個生態的聯系會更加緊密，相互協作會更加高效，協同效應會更加顯著，餓了麼用戶、商戶和合作伙伴都將共同分享阿里生態帶來的巨大紅利。更重要的是，阿里和餓了麼有著一致的戰略願景，彼此都對新零售市場有著堅定的信心，加入阿里生態，餓了麼的發展平台將上升到前所未有的高度。

收購完成後，阿里巴巴將以餐飲作為本地生活服務的切入點，以餓了麼作為本地生活服務最高頻應用之一的外賣服務，結合口碑以數據技術賦能線下餐飲商家的到店服務，產生化學反應，形成對本地生活服務領域的全新拓展。同時，餓了麼依托外賣服務形成的龐大立體的本地即時配送網絡，將協同阿里新零售｢三公里理想生活圈｣、盒馬｢半小時達｣和24小時家庭救急服務、｢天貓超市一小時達｣、眾多一線品牌｢線上下單門店發貨二小時達｣等，成為支撐各種新零售場景的物流基礎設施。

阿里巴巴集團強調，餓了麼將保持獨立品牌、獨立運營，餓了麼的所有合作伙伴及商家的權利都將得到一如既往的尊重。餓了麼將進一步得到阿里巴巴在新零售基礎設施、產品、技術、組織等方面的全力支持。同時，阿里巴巴集團首席執行官張勇宣佈，待交易全部完成後，餓了麼創始人兼首席執行官張旭豪將出任餓了麼董事長，並兼任張勇的新零售戰略特別助理，負責戰略決策支持。阿里巴巴集團副總裁王磊將出任餓了麼首席執行官。

此次收購協議簽署，標誌著餓了麼全面匯入阿里巴巴推進的新零售戰略，為阿里生態拓展全新的本地生活服務領域，完成從新零售走向新消費的重要一步。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)