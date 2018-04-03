【永豐期貨】台指選擇權盤前－股王重挫近5% 台股量能不足續震盪

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 61 點至 10863 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 25.27 點，電子期逆價差擴至 - 1.99 點，金融期轉為逆價差 - 0.21 點。現貨部分，三大法人賣超 35.02 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 164 口至 8269 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 355 口至 49141 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2026 口至 15360 口。

由於臨近清明連續假期，因此台股今日的成交量仍比平日萎靡，加權指數小幅開高後，臨近 3 月 30 日的高點便出現壓力使指數拉回，而 10 點半左右美股電子盤與亞洲股市紛紛出現賣壓更使台股由紅翻黑，盤面上雖然離岸風力發電以及生技類股因題材面有不錯表現，但前 50 大權值股跌多漲少，電子三王走軟且以股王大立光賣壓最為沉重，跌幅接近 5% 使股價創 2016 年 7 月以來新低，電子股普遍萎靡成為拖累大盤的主要原因，終場加權指數開高走低下跌 31.22 點至 10888.27 作收，成交量能 1022.95 億，較前一日增加 255.16 億。整體而言，近期美股與陸股都是呈現紅黑交錯的震盪格局，且台股技術面仍不脫大三角收斂型態，在清明節連假前多空雙方似呈現互不相讓局面，建議多空分出勝負底定後伺機進場。國際重大事件方面，中國今日確定對美國祭出對 7 類 128 項的進口商品課稅，後續中美雙方的互動都有可能成為影響行情的重要關鍵。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買賣權未平倉最大量維持集中在 11200 點與 10200 點，而週選擇權買賣權未平倉最大量則由 11150 與 10200 點縮窄至 11100 與 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.47 降至 1.41，大於中性值 1，整體來看，選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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