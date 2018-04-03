【大慶證券】投顧盤前－中美貿易戰再起  半年線為短多空關鍵



◆盤勢分析

由於中國宣布對 128 項美國進口產品課徵關稅，激發市場對貿易戰的擔憂提升，加上川普針對亞馬遜的發言與 FB 事件，以及最新的製造業 PMI 表現不佳，都促使美國四大指數昨日開高走低，終場全面留下長黑 K，其中又以費半指數下跌 3.9% 跌幅最大。技術面來看，四大指數均跌破半年線關卡，再次回測 2/9 日的低點，且科技股表現相對疲弱短線成為領跌的指標，研判在面臨政經事件的干擾，加上科技股未轉強前，美股短線將延續震盪拉回的走勢。

亞股昨日表現全面下跌，早盤雖因美股周四強勁而開高，但尾盤仍因擔憂貿易戰而壓低，終場大多以黑 K 作收，留下長上影線，預期在美股表現受壓的情況下，亞股短線上攻的力道不足，將延續區間震盪的格局，其中，陸股以前波低點 3062 點作為關鍵價位，在未正式跌破前，仍有再次上攻契機，長多格局不變。

台股昨日延續上周六微幅收高的走勢，早盤跳空開高後維持高檔震盪格局，最高來到 10969 點，但受到節前賣壓出爐影響，大盤指數自 10 點後開始下殺，指數由紅翻黑最低來到 10882 點，終場則以 10888 點作收，失守季線關卡，量能僅 1019 億元。以技術面來說，大盤近期持續在月線、季線附近來回震盪，沒有明確的方向，日 KD 指標原本有機會交叉向上，但後來功虧一簣，加上外資在期貨僅小買 355 口，現貨則賣超 20.8 億元，可見短線還是空方控盤，不排除再次回測半年線的可能，但由於半年線以及年線目前仍是走揚，中長線趨勢仍偏多，因此短線震盪過後，研判大盤向上表態的機率仍高，台股短空長多。盤面表現方面，昨日權值股僅有少數個股表態，包含友達、群創、日月光、可成、仁寶等，電子三雄及台塑四寶表現則相當疲弱，尤其大立光尾盤更創下波段新低，拖累台股表現。中小型股方面則維持輪動格局，風電概念股如上緯、中鋼構、亞力等持續強勢，板卡族群如青雲、麗臺、撼訊等也再次上攻，其他包含紡織、食品、生技等傳產族群同樣值得留意，在各家廠商陸續公佈營運業績、股利政策的情況下，盤面操作以具有高殖利率、業績亮眼且位階偏低的類股為主。

