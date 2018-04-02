元太H1電子閱讀器保守 電子紙筆記本及貨架標籤續成長

元太 (8069-TW) 去年第 4 季因匯兌及一次認列 Hydis 調解金的影響，單季每股虧損 0.04 元，為 2016 年第 2 季以來近 7 季首度虧損，全年每股純益 1.85 元，董事長柯富仁在今 (2) 日法說會中指出，上半年受淡季影響，電子書閱讀器展望保守，但是包括電子紙筆記本及電子紙貨架標籤上半年出貨持續成長。

由於第 4 季為傳統出貨淡季，元太去年第 4 季合併營收 35.05 億元，季減 26.84%，年增 0.9%，毛利率 42.1%，季減 1.4 個百分點，年增 5.11 個百分點，營業利益 0.4 億元，營益率 1.14%，季減 13.99 個百分點，較去年第 4 季營益率為負 1.37% 改善，主受惠產品組合優化。

元太表示，因新台幣及韓元升值造成 7.3 億元匯兌損失，加上 Hydis 達成調解協議，一次性認列調解金，單季出現虧損，稅後淨損 0.5 億元，稅後每股虧損 0.04 元。

元太去年合併營收 152.03 億元，年增 8.5%，毛利率 41.34%，年增 4.78 個百分點，營益率 7.25%，年增 6.82 個百分點，合併稅後純益 20.78 億元，年增 8.9%，每股純益 1.85 元。

元太指出，子公司 Hydis 的勞資問題經韓國首爾法院調解後，已在今年初妥善處理完成，自今年起將不再提列停業部門損失。

柯富仁指出，上半年是電子書閱讀器產品淡季，在新舊機種轉換及庫存調整下，保守看待出貨量，但大尺寸的比重將較去年增加，電子紙筆記本在客戶端多樣新品上市帶動下，年上半年銷售將較去年同期成長。

另外，在 IoT 應用領域方面，電子紙貨架標籤在中國與歐洲市場業務將穩健發展；智慧卡片、行動與穿戴式裝置、電子看板應用等，將持續耕耘生態圈，與夥伴共創 IoT 所帶來的各種智慧城市新應用，同時與策略客戶合作開發新產品。

元太表示，隨著物聯網 (IoT) 應用多元發展，除電子紙貨架在智慧零售發揮動態價格與多樣資訊等智慧化優勢外，傳統的醫院診間也積極導入智慧醫療系統，元太與產品應用生態圈夥伴合作推出數位床頭卡、數位病歷簽核系統、診間牌等不同電子紙產品應用。

元太強調，數位病歷簽核系統就是採用結合閱讀和手寫功能的電子紙筆記本應用，操作方式簡便且具有數位化文件功能，這項應用不僅適用醫療或銀行等需要大量儲存簽名個資文件的場域，也適用教育、商業辦公與專業領域應用。