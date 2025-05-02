王道銀擬配現金股利0.5元創9年新高 股息殖利率達5.26%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-02 19:57

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王道銀行 (2897-TW) 今 (2) 日公告董事會決議盈餘分配案，普通股每股將配發現金股利 0.5 元，創下 9 年來新高，預計發放 13.91 億元股息，以今天收盤價 9.5 元推算，現金殖利率達 5.26%，股息配發率為 50%。王道銀預計於 6 月 13 日召開股東常會。

王道銀行 2024 年再度繳出亮眼成績單，全年合併淨收益達 101.79 億元，合併稅後純益為 38.93 億元；全年個體淨收益為 77.87 億元，個體稅後純益為 28.56 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 1 元。若排除 2022 年底因台灣工銀租賃與日盛國際租賃合併所帶來的一次性收益，2024 年個體稅後純益與 EPS 皆創成立以來的歷史新高。

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其中，王道銀行本業表現尤其亮眼，除了企金和個金放款業務穩定成長之外，獲利結構亦持續優化，利息收入與手續費收入年成長幅度皆超過一成，再加上投資收益成長，帶動王道銀行 2024 年個體淨收益較前一年度成長 13% 以上，銀行本業稅前淨利更較前一年度成長 18%。此外，子公司中華票券 2024 年稅後純益為 13.74 億元，亦較前一年成長 7%。

王道銀行日前於法說會上談及股利政策原則，公司表示，會秉持一個平衡、穩定的股利政策，先看來年的業務發展計畫會耗用多少資本，再看損益狀況，並依規定提存法定公積、特別盈餘公積，最後才做決定。