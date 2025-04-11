王道銀推台幣活儲、美元定存專案 最高享10%優利

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-11 16:03

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王道銀行近期推出一系列新台幣及美元之活儲與定存優惠活動，包括提供新戶新台幣階梯活儲年利率最高 10%、美元定存一個月年利率 10% 優惠，另不限新、舊客戶，所有客戶凡以新台幣兌換美元累積兌換金額達美元 5000 美元 (含) 以上，亦可享美元定存一個月年利率 10% 優惠；此外，王道銀行還提供所有客戶新資金新台幣六個月定存年利率 2.2%、美元三個月定存年利率 5% 等優惠，多項優利存款專案讓客戶可靈活配置資金。

自即日起至 2025 年 6 月 30 日止，凡首次開立王道銀行存款帳戶者，自成功開戶次一營業日起算兩個月內，可享新台幣階梯高利活儲優惠，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣 5 萬元 (含) 以內享年利率 10%，新台幣 50001 元至 20 萬元 (含) 享年利率 2.1%，超過新台幣 20 萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息。

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另外，於前述期間內完成帳戶開立之新戶，自成功開戶日起至 2025 年 7 月 31 日 15:30 止，可享一個月期美元定存年利率 10% 優惠，單筆起存金額為美元 1000 元，最高上限為美元 1 萬元 (含) 整，每人限存一筆。

同時，王道銀行亦針對所有客戶推出新資金新台幣定存優惠，自即日起至 2025 年 5 月 2 日 15:30 止，當下存款總餘額較 2025 年 3 月 31 日日終餘額之新增存款，皆可享新台幣六個月定存年利率 2.2% 優惠，單筆起存金額為新台幣 2 萬元 (含)，單筆最高上限為新台幣 300 萬元 (含) 整。

王道銀行提供所有客戶多項美元定存優惠，自即日起至 2025 年 6 月 30 日止，凡以新台幣兌換美元金額累積達 5000 美元 (含) 以上者，即可透過王道 APP 或網銀申辦一個月美元定存專案，享年利率 10% 優惠，單筆起存金額為美元 1000 元，單筆最高上限為美元 1 萬元 (含) 整，每人限存一筆。