【日盛投顧】長假前買盤觀望

◆盤勢分析

1. 台股集中市場因 5 天長假將到而出現量縮，終場指數下跌 31.22 點，跌幅 0.29%，收在 10888.27 點，成交金額為 1021.64 億元，相較上周五正常交易量 1150 億來得低，且低於 20 日均量 1241 億，如與周五比較，則呈現出量縮價跌。

2. 周一為 Q2 初的首日交易日，部分個股因 Q1 季底，在法人先前拉高作帳的因素之後，出現部分獲利調節賣壓，加上 3/31 下午最後才公布財報的公司與清明連假效應等因素，也使得買盤持續出現觀望，預期連假前的最後一天交易日週二也會如此的現象，周一收盤點 10888 點雖暫失守季線 10896 點，但由於 9 日 KD 值分別已來到 38 與 41 附近，雖 K 值略微下彎中，預期有機會將在 1~2 天左右向上交叉，將有利於多頭上攻，短線支撐仍約季線附近，至於壓力則在 11050 點附近，預估極短線指數將約在 10800~11050 點間整理，極短線觀察重點在 3 月營收公布數據，周一蘋概股已提前反應而走弱。

3. 法人籌碼：三大法人合計 - 35.02 億元；外資 - 21.89 億元、投信 - 1.94 億元、自營商 - 11.19 億元。

比特幣、設備、PCB、高股息殖利率、機械、鋼鐵與風電等族群 4 月續見攻勢

1. 電子類股:

(1) 比特幣族群:

Q1 本身就是市場重要主流股之一，在季底時，法人買盤再起，Q2 初仍延續 Q1 底的買盤，顯然已提前反應對 3 月營收成績的預期，包括 2377 微星、6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗台與 3515 華擎等股上漲，短線買盤再回歸，在 3 月營收公布前可持續留意買盤可否延續。

(2) 設備族群:

因鴻海旗下 6414 樺漢宣布公開收購 6196 帆宣持股要過半，持續帶動 6196 帆宣股價大漲外，也間接帶動同業買盤，雖然因已漸接近每股現金 59 元公開收購價，但包括 3115 寶島極、2404 漢唐、2464 盟立與 6139 亞翔等股近日都有買盤。

(3)PCB 族群:

近期此族群仍見買盤，除了先前包括 6141 柏承、8155 博智、2367 燿華、6153 嘉聯益與 5439 高技等股都陸續走強後，近日其他 PCB 同業買盤者出現短線買盤增加，包括 5349 先豐、2313 華通與 3645 達邁等股也走強，因族群攻勢擴散中，後續仍可留意。

(4) 高股息殖利率:

由於大盤走勢不穩定，也讓此族群買盤漸增，包括 3028 增你強、2347 聯強、8941 關中、2031 新光鋼、3299 帛漢與 9933 中鼎等公司出現陸續見買盤而創高。

2. 非電子類股

(1) 機械族群:

因營運持續暢旺，在淡季不淡下，周一買盤回流再推升類股上攻，尤其 2049 上銀 1~2 月營收持續走揚，也讓法人持續看好該公司後勢，走勢穩健也增加法人持有該產業個股信心，包括 3379 彬台、1579 直得、4551 智伸科、2228 劍麟與 1590 亞? 客 - KY 等股近日買盤也相對大盤抗跌，由於類股族群波段買盤不弱，預期即將公布的 3 月營收將可望成長，後續可持續留意。

(2) 鋼鐵族群:

近期部份個股因風電買盤增溫，部分鋼鐵類股買氣再現後，類股族群也見擴增，包括 2027 大成鋼、2025 千興、2038 海光與 9962 有益等股走強，因買盤不弱，仍可再留意追蹤。

(3) 風電族群:

儘管 1589 永冠 - KY 自結 2 月單月虧損 EPS0.14 元走弱，但政府已公告計畫在 2025 年以前完成 5,500MW 的離岸風力發電量，因此相關產業族群並未受影響仍續走強，包括 3708 上緯投控、1514 亞力與 2013 中鋼構等股因籌碼穩健持續走強，由於波段漲幅已不小，因此得開始留意各公司真正受惠的程度。