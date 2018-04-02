人民幣創9年來最大升幅 海外空頭大鱷翻船慘敗

自去年人民幣結束連續 3 年貶值趨勢，並創 9 年最大年度升幅後，人民幣「大空頭」面臨慘敗結局。

對沖基金 Hayman Capital Management 創始人 Kyle Bass 就是其中一員折戟的名將。Bass 曾在 2008 年金融危機期間因做空美國次級房貸而一戰成名：短短幾個月時間內收穫了 2 倍巨額利潤。但這次「做空人民幣」，讓他栽了個「大跟斗」。

中證網報導，Kyle Bass 旗下 1 檔長期「看空中國」並且「做空人民幣」的策略的基金去年就虧損了 19%，創 2006 年創立以來最差業績。他在此前接受媒體訪問時說：「中國將繼續通過不斷擴大信貸來成功避免經濟出現比溫和放緩更嚴重的後果，這讓我們想起了 2006 年時認為美國房價永遠不會下跌的信念。」讓他堅定的押注人民幣深度貶值，並從中獲利的信念。

無獨有偶。曾經賭對了美國次貸危機並成功預測歐洲債務危機的華爾街大鱷 Mark Hart，也在押注「有朝一日人民幣崩盤」的堅定選擇中越走越遠，直至覆水難收。

從 2010 年開始，Mark Hart 連續 7 年緊盯人民幣匯率，共投入 2.4 億美元來押注人民幣貶值，但 2017 年人民幣匯率走勢徹底擊潰了他堅定做空的信心，彭博社估算，年內他的人民幣空頭策略令他遭受了 2.4 億至 2.5 億美元的巨額損失。隨後，他關閉了自己的 2 檔中國基金，並徹底轉向，看好人民幣前景。

人民幣對美元匯率在 2014-2016 年連續 3 年貶值走勢，國際金融市場人民幣空頭勢力掘起，其中不乏一些知名的投資人和基金。

近年，公開其做空人民幣策略、浮出水面的人民幣空頭，就包括美國著名對沖基金經理比爾 · 阿克曼 (Bill Ackman)，以及德魯肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 及其前門生施賴伯 (Zach Schreiber)，此 3 人自 2015 年以來均建立大量人民幣空頭部位。

從 2017 年開始，上述空頭們顯然陷入了不利的局面。2017 年，人民幣對美元中間價全年累計升值 4028 個基點，幅度達到 5.8%，並創出 9 年來最大年度升幅。2018 年 1 月，人民幣對美元一鼓作氣升值 3.5%，創下 1994 年匯改以來單月最大升幅。

今年年初以來，在岸人民幣 (CNY) 兌美元從 6.5030 突破 6.3 關口，刷新 2015 年「811 匯改」以來新高。來自中國外匯交易中心的資料顯示，截至 3 月 30 日，人民幣對美元匯率中間價報 6.2881，較前一交易日上漲 165 個基點。

人行放手讓人民幣大幅升值，成功完封了「做空人民幣」的空頭大鱷們。