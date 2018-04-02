別說跟你沒關係 人民幣升值創匯改來新高 對民眾影響大

近一年來，人民幣匯率顯著走強。2018 年 3 月 28 日，人民幣對美元中間價報 6.2785，創下 2015 年 8 月 11 日匯改以來新高。中新網報導，一般來說，人民幣升值就是購買力增強，對老百姓在留學、旅遊、購物、做生意等各方面帶來顯著的影響。

去年 3 月底 (匯率 6.88)：1 萬美元＝6.8 萬人民幣。

今年 3 月底 (匯率 6.2785)：1 萬美元＝6.28 萬人民幣，足足省了 6000 人民幣。

〈海淘族錢包「鼓」了〉

因為等價人民幣在購買境外以美元計價的商品時可以買更多。或是購買化妝品、手錶、提包、奶粉等商品時，數量不變，實際花的錢少了。

例如：日本某款高端化妝品牌的一款護膚品，換算人民幣，一年前約 2000 元，現在只要 1900 元左右。

〈海外遊性價比提高〉

攜程根據截至 2018 年 1 月 31 日的一年內人民幣匯率對各國貨幣匯率漲跌幅度計算顯示，人民幣對菲律賓比索、斯里蘭卡盧比、港元以 12.5%、11.4%、9.6% 的升值幅度，排名前 3，人民幣對美元以升值約 9% 位居第 5。

菲律賓、斯里蘭卡、香港、越南、美國、日本、澳門、加拿大、俄羅斯、台灣成為出境遊的「匯率旅遊 10 大目的地」。

〈留學生成本降低〉

1. 留學保證金下降，門檻降低。

2. 國外的學費、生活費也變便宜。

〈生意人幾家歡喜幾家愁〉

對從事進口生意的人而言，從海外買來的原材料便宜了，好事一樁。

對出口到國外的商品價格相對上漲，競爭力或會有所下降，做出口生意的人可能要面臨利潤變小的壓力。