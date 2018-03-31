外媒：傳中國擬用人民幣買原油 挑戰美元霸主地位

據路透社 29 日引述知情人士指出，中國正在為用人民幣、而非美元支付結算進口石油進行前期準備工作，這是北京為建立自己的國際貨幣而努力的一個關鍵進展。即使將部分國際石油貿易用人民幣結算，其潛在影響將是巨大的。

石油是世界上交易量最大的商品，每年的石油交易量價值約為 14 兆美元，幾乎相當於中國去年的 GDP 總量。中國是世界上第 2 大石油消費國，2017 年超越美國成為世界上最大的原油進口國。中國的需求是全球油價的一個關鍵決定因素。

知情人士指出，最早今年下半年，中國就會進行人民幣支付試點，管理部門已要求一些金融機構開始為用人民幣給進口石油計價做準備。

知情人士說，根據正在討論的計畫，北京很可能從購買俄羅斯和安哥拉的石油開始用人民幣支付。與中國一樣，俄羅斯和安哥拉也都渴望打破美元的全球霸主地位。資料顯示，俄羅斯 2017 年占中國石油進口量的約 14%，安哥拉的份額大致相同。

這一舉動標誌著使用人民幣進行離岸支付的重大步驟。知情人士表示，對中國央行和其他監管者來說，人民幣的國際化是優先事項之一，如果計畫進行順利，中方將考慮其他商品的支付也使用人民幣，包括金屬和採礦原料。

不過，這一計畫並不容易實現，儘管人民幣已成為國際第 5 大支付貨幣，但占全球支付貨幣的份額僅為 1.7%。

不少媒體 30 日將該消息和 3 月 26 日上線的中國原油期貨作連結。

美國 CNBC 新聞網 29 日報導，很多人預計中國原油期貨將成為第 3 大全球價格基準。中國原油期貨用人民幣交易，所有這一切都將賦予中國在全球石油定價上更大的影響力。

英國《經濟學人》稱，從傳統上講，一個國家想成為石油強國，必須是石油生產大國。中國是最大石油進口國，想闖進這個排他性的俱樂部。中國 3 月 26 日推出的原油期貨如果成功，人民幣可能會在石油交易中取代美元。

俄新社 29 日以「人民幣和盧布聯合對抗美元」為題報導稱，中國原油期貨在全球能源市場對美元是實質性打擊。「黑金」將有助於人民幣獲得世界地位，及盧布所期望的紅利。

受該消息和中國降低增值稅率影響，30 日上海期貨交易所 9 月的原油價格上漲 3%。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究所副所長白明 30 日對《環球時報》記者表示，雖然他沒聽說「用人民幣支付進口原油」的計畫，但真有其事也不奇怪。隨著人民幣國際化的逐步推進，越來越多的國家有條件接受人民幣為交易貨幣。

此外，人民幣已經加入 SDR(特別提款權)，不少國家將人民幣作為儲備貨幣，人民幣的境外離岸交易也有場所可以進行，這種情況下，中國用人民幣購買原油的頻率自然會增加。

但白明表示，「石油美元」的地位在相當長一段時間內不會被撼動，「石油人民幣」所起的作用是補充。從近期來看，中國這些舉措能夠推進國內市場與國際市場接軌，至於奪得話語權甚至替代美元，需要一步一步來。