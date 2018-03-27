首日爆量的中國原油期貨 搶的是原油定價能力還是貨幣實力？

投資人如果先前對中國推原油期貨還持觀望態度，那麼在昨天交易首日後，恐怕要重新思考，北京政府這次是「玩真的」，對人民幣、美元、石油、黃金的後續都將帶來重大衝擊。

中國人民幣計價原油期貨，在交易首日爆出驚人的交易量，日夜盤合計總交易量超過 6.8 萬手，成交金額近 300 億元人民幣，超過 47 億美元。值得注意的是，國際重量級玩家相當捧場，Glencore(嘉能可)、Trafigura(托克) 和 Freepoint Commodities 都是首批交易的客戶。

據《Zero Hedge》報導，中國原油期貨交易量集中在開盤初期，遠遠高於布蘭特原油，隨後交易量明顯減少。

中國原油期貨首日交易量對比布倫特原油期貨 (圖表取自 Zero Hedge)

交易量可能不是一夜奇蹟

因此，要維持交易正常，有幾點需要觀察。首先，這樣的交易熱度會持續嗎？

部分分析師認為，國際投資人可能會先觀望，不願意馬上進入上海原油期貨。不過如果第一天有顯示任何跡象的話，至少說明，大型商品交易公司並不排斥。雖然他們會不會長期在此交易仍需觀察，但嘉能可等「大咖」的進入，仍是一個亮點。

另一方面，中國也不會完全依賴市場力量。據《路透》報導，一位能源顧問表示，北京政治決心支持原油期貨，因此有很多公司被要求進行交易，這會有所幫助。

中石油 (PetroChina) 和中石化 (Sinopec) 兩大公司，就有助於提供這個新市場的長期流動性。

Wood Mackenzie 研究主管 Sushant Gupta 認為，依中國目前的原油進口量，上海原油期貨交易所的合約成交量，有機會到達 2000 億元人民幣，幫助中國實現貨幣國際化。

進一步可能挑戰石油美元

Woodmac 預計，從 2017 年到 2023 年，中國原油進口需求將增長至約每日 210 萬桶，增長速度遠遠超過其他任何國家。如此，也意味中國能在影響價格上發揮更大的作用。

如果中國原油期貨的交易量穩定之後，其影響力可能逐漸發酵。屆時需要思考的就是－「石油人民幣」會不會開始挑戰「石油美元」的統治地位。

就在原油期貨首日交易後，離岸人民幣大漲近 550 個基點，升破 6.26 元關口。雖然與中美貿易戰和緩有關，但「石油人民幣」也可能發揮了部分作用。避險基金 Graticule Asset Management Asia 投資長 Adam Levinson 就相信，「石油人民幣」的挑戰是存在的，並讓那些不關注的投資人感到震驚。

離岸人民幣大漲時，中國原油期貨交易量減少（圖表取自 Zero Hedge）

早在 2015 年，中國就試圖發起這項挑戰，包括俄羅斯、伊朗都試著棄用美元，轉向其他貨幣，來購買石油。此外，中國也成立「絲路基金」，擴展在歐洲的影響力，只是基於中國對原油的需求在 2015 年並不穩定，讓美國的石油美元仍有戰鬥的機會。

然而，在中國成為全球最大石油進口國後，局勢開始有了改變。

中國也在搶原油的定價能力

既然中國是世界上最大的石油消費國，北京政府可以對沙烏地阿拉伯施加一些實際影響，用人民幣來支付。也因此，推出中國原油期貨看來已有了相應的基礎，也有望因此取得部分的原油定價能力。

隨著主要石油出口國，終於有了一種規避石油美元體系的可行辦法，可能會帶給美國經濟一些嚴重的困擾。

首先，美元的價值在很大程度上，取決於它作為一種石油貿易工具的用途。當這種情況消失時，美元的價值恐受懷疑。一旦石油市場被顛覆，人民幣就有機會成為貨幣主導，這將進一步削弱美元。

也帶來黃金利多

石油美元的下跌，也可能牽動金價上升。美國在 1970 年代放棄了金本位制，不過現在看來也出現了轉折。

目前中國期貨除了接受人民幣支付之外，還能接受黃金支付，這代表著黃金以一種新的形式進入全球經濟，如此，也可能帶來金價的上揚。