2017 年報出爐，業績股還是主流，低股價淨值比也有機會；被動元件及矽晶圓族群表現最整齊，第一季持續漲價，可以預期營益率將走升，生技股股價展現高姿態或創新高，風電股也炒得火熱…，台股多頭火勢燎原！

【文／方亞申】

第一季國際股市充滿驚奇！先是一月份美國股市及香港股市大漲，下旬美國十年期公債利率飆升超過二．八％，引來以美國股市為首大幅度回檔，道瓊動輒下跌超過三千點，這是前年川普當選美國總統以來最強烈的回檔。

而後科技股反彈，Nasdaq 及費城半導體指數創歷史新高。好景不常，三月份川普對進口鋼、鋁祭出二五％及十％高關稅；隨之而來端出對中國貿易報復六百億美元，中國回擊端出三○億美元回敬，美股再度大震盪，道瓊自二五四四九點下殺至二三五○九點，下跌一九四○點；標普則自二八○一點下跌至二五八五點，兩者都跌破半年線。原先最強勢的科技股，先是有臉書爆發個資外流，股價大跌；接著隨道瓊下跌指數走低，加上川普看不順眼亞馬遜，可能對其加稅，近一周科技股一度快速補跌，美國前五大總市值科技全部都重挫，從蘋果（受美中貿易大戰影響最大）、微軟到亞馬遜、臉書，再到特斯拉等，股價走勢都不佳，原本強勢線型也轉為空頭下跌，一度跌破半年線，算是趕上道瓊及標普線型位置。

美股修正的洗牌效應

觀察總市值排名前面個股，亞馬遜第一季還是上漲二三．七六％，若加上去年第四季上漲二一．六％，近半年股價大漲超過四成，以其原本龐大的總市值，還能如此狂奔，難怪總市值一度超過谷歌居第二名，真的很強。而最強的是影音製造串流的 Netflix，單季大漲五三．八六％，若把去年第四季也上漲五．八％加進來，等於半年內股價漲了六成。再來是應用材料上漲八．七八％；而今年表現最出色的半導體股非英特爾莫屬，上漲高達十二％，該公司是全球第二大半導體公司，這次美國要中國多買美國晶片，看來英特爾後市可期；此外營運默默前進的微軟單季漲六．七％，大摩看好該公司將是第一個市值破兆美元，可密切注意，尤其在雲端部分已有趕上亞馬遜之勢。而蘋果及谷歌小跌，臉書及特斯拉跌幅最重。經過這輪的下跌洗牌，可以看出亞馬遜、英特爾、Nvidia、微軟、應材可能是第二季科技股主要指標所在。另外中國擠進全球總市值前十大的的科技巨擘騰訊小漲，原本股價大漲，但是受到兩大股東套現，首季股價開高走低；倒是阿里巴巴走勢穩健，第一季還上漲六．四四％。

從美國前總統歐巴馬上台後一年，美國股市就開始走多頭，至去年已走了九年多頭，今年進入第十年，一月份大漲樂觀氣氛，一下子就在股市連續下跌中逆轉，市場保守許多。其實如附表所列，全球股市今年第一季表現並不如往常上漲居多，累計第一季報酬率為正數的僅有 Nasdaq、費半指數、台灣、馬來西亞、越南、巴西、星、泰、土耳其、俄羅斯、香港恆生及國企股。除了美國科技股指數上漲外，包括道瓊、標普、歐洲、日本、澳洲等工業國家股市累計都是下跌的，美股首季結束，道瓊工業與標準普爾指數連九季上漲紀錄均畫下句點。

台股第一季打了勝仗

新興市場表現好壞參半，其中俄羅斯與油價重返今年高點有關，資金胃納量最大的台灣竟然名列上漲名單中第六名，而今年以來外資賣超台股超過六九○億元，三月份就賣超四五一億元，但台股竟然表現如此之強，相當少見，內資以及壽險資金接手外資籌碼卡位是主因。

不過若以個國家股市位置來看，大多處於年線及半年線之間，道瓊及標普如此，韓國及日本也不例外。最弱勢的就屬歐洲股市，受歐元強勢影響，股市大多在年線之下空頭修正；被美國修理的中國同樣股市表現不佳，上證指數累計第一季下跌四．二％，居全球股市前茅。中國在六月即將納入全球ＭＳＣＩ，表現如此之弱出人意外。台股第一季算是打勝仗，累計上漲二．八％，櫃買指數表現更是超強上漲四．四％，顯現中小型股當道。

來源：《先探投資週刊》 1981 期

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