〈美中貿易戰〉星展維持台灣今年GDP預估 2原因台廠恐受衝擊

美中貿易戰延燒，中國已採取報復措施，今 (2) 日起對原產於美國的 7 類 128 項進口商品，中止關稅減讓義務。星展集團經濟學家馬鐵英表示，台灣與中國貿易連結緊密，加上台灣依賴高科技產品出口等原因，美對中國課徵進口關稅，台灣將受衝擊，不過目前星展集團仍維持今年台灣經濟成長 2.8% 的預測。

馬鐵英表示，現階段看來，美國和中國之間貿易摩擦規模是否會持續擴大仍不明朗。針對川普所提出的關稅計劃，中國已經公布報復美國產品清單，例如水果，豬肉，鋼管，但並未納入美國高度依賴中國的關鍵產品，如大豆和飛機。

據了解，美國與中國雙方開始進行幕後協商，美國要求中國進口更多的汽車和半導體，並對美國企業進一步開放金融業。

目前星展集團仍維持今年台灣經濟成長 2.8% 的預測，未來將視外部局勢發展再行評估。

美國總統川普日前宣布，將對高達 600 億美元的中國進口商品加徵 25% 關稅，其中包含航空、資訊與通訊科技（ICT）以及機械產品。此舉不僅提升市場對於美中貿易戰的擔憂，也可能對以出口為導向的亞洲經濟體帶來負面影響，包含台灣。



馬鐵英表示，針對美國對中國科技產品課徵關稅部分，對台灣造成的影響層面不小，尤其是高科技產業，主要原因有二，包括第一台灣與中國之間的貿易連結緊密，目前台灣出口產品中有 40% 是輸往中國（包含香港），為亞洲國家中次高（僅次於香港）。

第二台灣相當依賴高科技產品的出口，ICT 相關產品（包含電腦、通訊設備、消費性電子產品以及電子零組件）約占台灣總出口的 40%、GDP 的 20%，且台灣對電子產業的依賴程度是亞洲地區中的前三名。

馬鐵英指出，一旦美國調升對中國的進口關稅，將直接衝擊在中國有生產基地的台灣企業。自 2000 年代初期開始，許多台灣電子企業逐漸將生產和組裝產線移往中國大陸，藉此降低工資成本，台灣品牌的電腦、筆電和手機在海外生產的比例高達 90%。

此外，美國對中國課徵進口關稅也會影響將中間產品輸往在中國上下游合作商的台灣企業。台灣企業目前仍將高附加價值的產品，例如晶片、半導體和部份電子零組件的生產線留在台灣，但有相當比例的產品出口至生產基地在中國的台資、中資或外資企業，數據顯示約有 55% 台灣電子零組件的出口目的地為中國（包含香港）。

不過，不需要過度高估美國關稅措施的影響。考慮到中國在全球電子產品製造的主導性地位，以及電子業供應鏈的複雜特性，其他擁有生產能力的國家，例如美國、越南或其他亞洲國家，很難在短時間內快速提高產能，並補足中國的缺口。

馬鐵英認為，美國對中國產品課徵進口關稅，最立即的影響可能是美國消費者需付出更高的價格來購買中國產品。

從長遠來看，以中國為基地的科技企業可能會考慮將生產線分散至亞洲其他地區以避免美國關稅，而臺灣已在半導體領域建立完整的供應鏈，可能會是轉移高附加價值產品的選擇地點。