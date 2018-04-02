台股盤前─長假前僅2天交易 內資成撐盤主力

台股 4 月開盤首日，清明長假前僅 2 個交易日，法人預期外資操作動作不致於太大，盤面上支撐力道仍將來自本土資金，中小型股及題材股表現值得關注，但鴻海 (2317-TW) 是否進一步面臨外資賣壓，將牽動盤勢表現，從技術面看，短中期均線糾結下中性格局不變，長假效應下量能若能增溫，將較有利大盤表現。

台股 31 日獨家開市，終場收 10919.49 點，上漲 13.27 點，成交值 755.72 億元；周線上漲 96.16 點，K 線收紅；月線上漲 104.02 點，K 線收紅；季線上漲 276.63 點，K 線連 7 紅。

三大法人合計賣超 3.78 億元，外資及陸資賣超 0.65 億元，外資自營商買超 1.11 億元，投信賣超 0.44 億元，自營商自行賣超 0.01 億元，自營商避險賣超 2.68 億元。

期貨部分，外資微幅加碼多單 19 口，淨部位多單 48786 口；投信回補空單 29 口，淨部位空單 32148 口；自營商加碼空單 887 口，淨部位空單 8533 口，合計三大法人減碼多單 839 口，淨部位多單為 8105 口。

元大店頭市場基金經理人謝宓頤說明，全球景氣表現仍穩健，觀察外資在台股動作溫和沒有退場跡象，短期受到美中貿易戰開打等議題、第 1 季財報即將公布的影響。

謝宓頤認為，升息環境下，資金面收緊的疑慮或許容易引發市場擔憂情緒，但台股擁有高殖利率優勢，長期來看，考量今年景氣穩健，持續看好的半導體矽晶圓、AI、被動元件、5G、自動化設備與蘋果 iX 新規格所衍生商機為主。

法人指出，從技術面來看，3 月指數收在 5 日線與月線間，短中期均線糾結，盤勢維持中性格局，值得觀察的是，3 月 23 日跳空缺口仍面臨壓力，量能是重要觀察指標，今 (2) 日是 4 月第 1 個交易日，長假效應下，量能若能增溫，將較有利大盤表現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在指數空間不大，以個股表現為主的情況下，建議選股不選市，本周僅 2 個交易日，外資動向仍要觀察，內資仍可望支撐大盤，不過基本上仍將是維持震盪整理格局。