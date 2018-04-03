【錢震宇專欄】隱私的代價

「如果個人隱私有價格，你願意花多少錢保護它？」

就在臉書 (Facebook) 爆發外洩 5000 萬筆用戶個資，並提供給英國資料分析公司「劍橋分析 (Cambridge Analytica)」，作為 2016 年美國總統川普的競選活動所用後，不僅臉書用戶紛紛發起刪除運動 (Deletefacebook)，臉書的股價也暴跌 7%，市值蒸發 950 億。不只如此，現在包括美國、英國、歐盟，甚至是印度的政府都開始調查，要求臉書回覆是否洩漏個資用於選舉及商業用途。

一夕之間，臉書成為眾矢之的，輿論紛紛抨擊其在隱私權保護上的疏漏以及後續的處理態度。

事實上，2004 年臉書成立之初，就靠著蒐集用戶照片及個人聯絡資料而能夠連結好友、同學及家人等，這樣一個社群網站本身就擁有巨量的資料庫，很難想像臉書要如何去維持這麼龐大用戶的個資，同時避免遭到駭客竊取。然而，當時使用者並未意識到個資或隱私會如此輕易地被臉書所使用。

還記得首次註冊臉書時，必須輸入真實的出生年月日，如果年紀太小還會被臉書認定是假帳號而無法申請，後來臉書還增加了手機號碼以供傳輸認證碼，看似加高網路安全性，但其實這樣一來包括所在地、出生日期、性別、手機號碼、就讀學校等，一個人的「必要性」的個資就全都進入到臉書的資料庫中。

如果註冊時，臉書要用戶輸入個人資料以供建檔時，就先警示使用者個資有可能有外洩之虞，或是有可能被拿去做商業用途，「換作是你，還會想加入臉書嗎？」可想而知，臉書當然是沒有這樣做。

就使用者來說，也許免費使用網路社群，跟上潮流，得以跟失散多年的好友、同學聯繫、記錄生活，這樣的「好康」讓使用者忘記在使用的過程中間，不知覺地已經讓自己的隱私暴露上公眾的平台上。

所以，還記得有人到國外旅遊在臉書打卡，結果回來時發現家中遭竊；為了玩心理測驗，而讓軟體商得以使用臉書個資的資訊；更有甚者，一些社會事件發生後，媒體自行從臉書上得知當事人的生活種種，進而去側錄、翻拍，或是引述臉書中當事人的文字，這些脫序行為，已經造成臉書使用者的權益及財產損失，更有可能危及到生命。這些不都是隱私的代價嗎？

有人可能會說，隱私是無從價格化的，但從臉書外洩用戶個資這件事情來看，我不認為「劍橋分析」沒有跟臉書公司照會，也不認為是單純的個資隱私漏洞，畢竟臉書本身就是一個商業公司，用戶資料若被其他數據分析公司盜用，臉書當然必須追究。

不過，隱私權對臉書創辦人祖克伯 (Mark Zuckerberg) 來說，似乎不是這麼重要。

Robert Scheer 在其《They Know Everything About You》一書中就說到，「在臉書成立初期幾年的惺惺作態之後，創辦人祖克伯開始穩定地強化他的論點：隱私是一種奢侈品，為了顧客偏好的便利性，可以不必理會」、「祖克伯不是把保護隱私看成他對顧客的責任，相反的，他暗示的是，個人隱私的真正概念將會逐漸消失」。

Robert Scheer 說，隱私在 21 世紀的作用是什麼？對於商務領袖來說，他們的基本商業模式就是利用顧客生活的各種細節資訊，真正的隱私被當成前數位時代的落伍觀念。

遺憾的是，現在看起來這世界確實朝此方向前進，臉書的態度就是「因為便利、有趣，消費者想知道得更多，所以就會提供更多的資訊」。臉書挾著 20 億用戶的個資，面對各國的調查，臉書高層的態度依舊強硬，認為這是單一事件而已。

回過頭來問，現在有誰因為臉書外洩個資而願意刪除臉書，將臉書從你日常生活中移除？特斯拉（Tesla）的總裁馬斯克（Elon Musk）願意，你願意嗎？那為何知道臉書洩漏個資，還願意繼續使用，是斷不了，還是不想斷？就算斷了，之前輸入的個資也全在臉書手上，要不回來了。

如果 21 世紀將不再保有個人隱私，也是加入社群網絡必要之惡的話，那個人隱私是否可以作為商品，由隱私所有權人來決定是否將其出售，或出售給誰？而不是由社群網站來決定。這也許是一個值得深究的話題。

不過，不管網路環境如何演變，使用者似乎永遠處於弱勢的那一方，全球皆然。