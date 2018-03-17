【鐘國忠專欄】台股Q2將是熱鬧非凡！

即將揮別大幅動盪的 Q1 之後，緊接著台股將面臨今年最重要的 Q2 季度考驗，投資人不必太悲觀，但也有樂觀的理由。

Q1 指數大震撼

轉眼間，今年 Q1 就將過去了，馬上就要跨入 Q2，而 Q1 迄今表現，簡直是令投資人與法人難以捉摸，因為指數可以從去年 12/26 的 10408 點，只花約一個月左右，在 1/23 漲到去年下半年以來最高點 11270 點，期間最多大漲 862 點；又可馬上從 1/23 的 11270 點，快速跌到 2/9 左右的 10189 點，期間最多大跌 1081 點；然後又從 2/9 的 10189 點，瞬間漲到 3/13 見 11095 點，期間最多大漲 906 點。換言之，除非是異於常人或投資高手，否則每個月這樣的波動，如完全看錯操作，3 次一來一往指數共波動約 2850 點，這也難怪此次台股再次出現大漲過程中，量始終放不出來的情形，因為多數人仍看不懂行情而呈現觀望。

Q2 將是熱鬧非凡

而接下來 Q2 預期將是今年全年度最難以掌握的一季度，因為多空雙方都各有立場，因此難以絕對優勢而偏向某一方，以下將針對雙方作扼要分析：

樂觀部分

1. 出口漸加溫：Q1 以往是國內出口業的主要淡季，但進入 Q2 之後，各家電子業或機械業等也將因新機的發表而開始出貨，有助於營運擺脫先前的低迷期，這也就是為何過完農曆年後，電子業等走勢相對較強的原因之一。

2. 股東會旺季：各上市櫃公司日前陸續召開董事會後，接下來就是要在 6 月底前召開股東會，因此可預期大股東將面臨小股東的考驗，對於多數公司而言，除非營運真的很糟，否則對於年度的營運期許當然是給予正面的期待。

3. 除權息行情加溫中：儘管美元將持續升息，但台股仍有不少好公司殖利率表現高於此部分，如果 2017 年企業獲利大約成長約 10%~12%，可想而知，股利政策也將會高於去年的配發水準，這也是多數投資法人願意加碼的重點部分。

悲觀部分

1. 財報考驗：由於去年的年報得在 3 月底前公布，而 Q1 財報又得在 5 月中旬前公布，在短短約 1 個半月內，各家公司股價得面臨二次財報考驗，相較其他季度財報而言，此二者公布的間距是最短，更何況去年 Q4 以來，有些公司因匯率波動帶來一些非預期損失。

2 資金縮減拐點：由於全球預期長期資金縮減拐點將落在 2H18，又今年 6 月起，中國Ａ股將納入 MSCI 新興市場指數和全球基準指數，因此 Q2 也成為下半年前一個資金動向的最重要觀察季度。

3. Q2 低上漲機率：從過去 2000 年以來，在 18 個年度當中，Q2 上漲機率僅 44%，除了是全年度中當中最低，也是一年當中唯一不到 5 成的季度，所幸平均漲跌幅 - 1.25% 並非是 4 季中最低，因此也增加操作難度。

整體而言，今年指數在 Q1 已有 3 次大波動震盪，這也增加大家的投資意識，我反而覺得這樣很好，因為如此的走勢也提醒投資人，在營運景氣成長過程當中，仍要隨時留意所投資公司的營運表現，這樣總比早期以為只要隨便買股票就能獲利賺錢來得好吧！