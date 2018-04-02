存錢神器！玩「小瑪莉」10個月爽存6萬網：跪求團購

過去雜貨店常見的小瑪莉機台，除了是許多人的童年回憶外，竟還可以成為存錢筒！一名網友因太愛玩小瑪莉機台，去年 5 月購入一台放在家裡自己玩，每天更是不斷投幣打發時間。日前她將機台打開，意外發現裡面竟有 6 萬元，讓她又驚又喜，直呼：「連出國旅遊額外經費都有了！」

原 PO 在臉書社團「爆廢公社」上傳一張「存錢筒」照，照片中只見一台投幣式的「小瑪莉機台」，她表示，起初只是很愛玩小瑪莉機台，便在去年 5 月花 4500 元買一台回家，甚至常常將紙鈔找開成零錢，只為了能多玩幾回。

不料近日她將機台打開，竟發現 10 個月來已經累積約 6000 個 10 元硬幣，數量更是多到塞爆高約 5 公分的抽屜。在不知不覺的情況下意外存了 6 萬元，也讓原 PO 驚呼「看到抽屜拿出來瞬間滿滿成就感，但事後可花了約半小時的時間才算出總額，我還特地買個零錢盤來算，不然真的會算到手酸。」並認為這樣的存錢方法好玩又方便，比每個月理財還有效。

網友看了後紛紛留言「被燒到，等等去買一台好了」、「感覺是挺有用的，可以存錢又能娛樂」、「媽，我終於找到存錢的方法了」、「有誰要團購嗎？大家一起買神物」；也有不少網友曬出自己的「存錢筒」照，笑回「買回來不到 20 分鐘，就存了快 1000 元的硬幣」、「我姐也買一台擺房間存錢」、「曾經 5 分鐘存 1300 路過」。

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