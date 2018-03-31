【亞洲投顧】台股獨家開盤，內資撐起一片天！

◆盤勢分析

台股獨步全球開盤，已能預見量縮格局，終場成交量僅有 765.8 億，成為近半年來新低量。不過整體來說，漲勢依舊聚焦在這禮拜熱門的 生技、離岸風電族群，儘管世紀鋼因為漲多拉回，但是上緯持續拉出漲停。弱勢股則聚焦在權值股鴻海，早盤開低後震盪走低，呈現爆量下跌格局，儘管去年第 4 季財報獲利創新高，但是其中卻有 660 億元是來自處分夏普特別股，引發市場堪憂。下周台股僅會開盤兩天，估計量縮的格局預計會持續至清明連假之後，內資仍然是主導盤勢力量的來源

今日盤面焦點: 台股類股呈現漲多於跌，其中玻陶類股漲幅最高，達 5.3%，生醫、化學生醫、半導體、電子零組件、食品、電機機械、化學航運、電腦設備、紡纖、電子通路、鋼鐵、建材營造、通信網路、金融、其他類、光電、資訊服務、造紙等也均收紅。

電子權值股今天以鴻海最為弱勢，儘管去年第 4 季財報獲利創新高，但是其中卻有 660 億元是來自處分夏普特別股，因此引發市場擔憂鴻海本業恐有疑慮，因此今天股價大跌逾 3%，也摜破所有均線。而且鴻海今天成交量還爆量，來到 13.6 萬張，創今年單日次高。

不過鴻家軍則相對抗跌，訊芯 - KY、榮創、天鈺、正達、台揚、建漢、亞太電、乙盛 - KY 等均收紅。另外鴻海旗下工業電腦廠樺漢宣布公開收購帆宣，帆宣漲停，尾盤還有 69 萬張漲停買單高掛，樺漢盤中更是一度衝上 500 元大關。

風電則是持續扮演強勢股，儘管世紀鋼因為漲多拉回，但是上緯持續拉出漲停，也是第 5 根漲停板，亞力也同步漲停，永冠 - KY、台船等也均收紅。

生技股也是有多檔漲停，包括佰研、康聯 - KY、益安、達爾膚、寶齡富錦均漲停，大學光、康聯生醫、金可 - KY、美時、懷特、佐登 - KY 等也漲逾 5%。

劉良梅 老師

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