英業達伺服器出貨升溫 智慧裝置獲蘋果與小米灌頂 今年EPS估逾2元

英業達 (2356) 首季雖遇筆電與智慧裝置淡季，但因伺服器換機需求加持，法人預估其 3 月營收將回升到 400 億元以上，上探 420 億元，推升首季營收逾千億元，優於去年同期。展望今年，因筆電持穩，伺服器平穩向上，而智慧裝置替蘋果 (Apple) 出貨無線耳機與智慧音箱，加上小米手機手機銷售看增，全年 EPS 估逾 2 元。英業達公告去年財報，營收達 4675.12 億元，創下新高紀錄，EPS 為 1.88 元，則為三年新高。該公司董事會決議將配發 1.65 元現金股利，發放率達 87.8%，股息殖利率超過 7%。



前兩月該公司營收為 653.14 億元，年增率 5%，法人認為，因資料中心換機需求持續，使得首季雖在傳統淡季之下，營收仍獲得支撐，預估首季營收季減率將低於兩成，優於預期。



以全年度來看，今年可望呈現逐季成長，歸因於英業達商用筆電占比提升，今年筆電整體出貨量可望維持去年的 1800 萬台水準，占比達 40-45%，伺服器則因資料中心客戶開始轉換 Purley 新平台而增添成長動能，整體資料中心的雲端伺服器今年比重預估提升至 35%，惟亦因如此，平均單價 (ASP) 與毛利率稍受壓抑；至於智慧裝置，在蘋果與小米兩大客戶的成長效應之下，今年整體出貨量有機會優於去年，因此估全年 EPS 將突破 2 元。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』