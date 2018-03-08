2月淡季 緯創、英業達營收皆降 英業達創2年來低點

筆電代工緯創 (3231-TW) 與仁寶 (2324-TW) 今(8)日公布 2 月營收，受到工作天數減少影響，營收皆較 1 月下滑，緯創達 673.6 億元，月減 15.16%，年增 36.31%，為近半年低點，英業達則達 288.78 億元，月減 20.74%，年減 9.58%，創 24 個月新低。

緯創 2 月各產品線出貨皆較 1 月下滑，不過其中筆電表現持穩，達 120 萬台，與 1 月持平，略優於原先預期，緯創指出，3 月工作天數恢復，預期筆電出貨將回升，較 2 月成長，其餘包含伺服器、液晶螢幕、桌上型電腦產品，出貨將較 3 月小幅成長，液晶電視則約與 2 月持平。

緯創前 2 月營收為 1467.6 億元，較去年同期成長 40.97%。

緯創原先就預期，第 1 季筆電出貨約較第 4 季下滑 15-20%，目前仍維持此看法，其餘產品線由於第 1 季傳統淡季，因此預期也較第 4 季修正，估減少幅度為 2 位數。

至於第 2 季，緯創表示目前沒有任何看法，公司預計 3/13 召開線上法說會，屆時可望對第 2 季乃至全年有更清楚的看法。

英業達 2 月營收也向下修正，筆電出貨也達 120 萬台，與 1 月持平，英業達也預期，3 月整體產品線出貨都將較 2 月成長，而整季營收估較第 4 季下滑 15%，其中僅伺服器出貨表現較穩。

英業達預期，第 2 季整體表現將優於第 1 季，法人估營收約有個位數成長幅度，可預期包含筆電等相關產品，出貨動能將逐步回升。

英業達前 2 月營收為 653.13 億元，較去年同期成長 4.99%。