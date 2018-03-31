台股短線區間整理 投資留意5大應用趨勢產業

本周美股回神，推升台股漲勢，惟季底結帳情緒、獲利了結賣盤湧現，法人表示，今 (31) 日盤面平整，短線上大盤維持區間整理，資金仍主導指數漲跌，投資布局上，建議投資人可關注半導體、電動車、工業自動化、雲端運算及大數據等 5 大應用趨勢產業。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，全球景氣展望仍具上行空間，本周重量級電子權值股走穩，支撐台股買氣；台股期貨方面，外資加碼多單、偏多操作，不過今日歐美股休市、台股獨家開盤，整體成交量縮水至 755 億元，加上季底結帳情緒，目前漲多回檔的個股須時間鈍化賣壓，才再有伺機進場的機會。

產業面上，郭修伸表示，手機與智慧型載具的相關晶片組的需求動能回溫，多來自於庫存回補的需求與新型機種推出，預期新機種的鋪貨效應，將有助強化下游零組件廠商的營運動能，整體產業前景不看淡。

而汽車電子仍有訂單能見度，因應各國電動車專案增加，以及中國市場的銷售成長；至於醫材類股則有基本面支撐，搭配全球醫療器材市場規模穩增長，市場推估今年將配發的現金股利上看 1.5 兆新台幣。

展望後市，郭修伸表示，觀察美國升息加速及國際政經局面不定，台股個股漲跌的輪動性將提高，但台股長線基本面與體質仍佳，建議可多加留意具備基本面及題材面優勢的個股。