攻AI、5G商機 英業達、英華達分設「AI研發中心」與「5G研發中心」

看好趨勢商機，英業達 (2356) 雙攻 AI 人工智能與 5G 應用，總經理巫永財指出，英業達內部將成立「AI 研發中心」，旗下英華達則成立「5G 研發中心」。此外，稍早認為今年智慧裝置出貨將持平於去年的英華達總經理何代水，週二 (27 日) 的法說會中指出，雖然英華達已經連續好幾年成長，但今年還是有機會繼續成長；此外，今年英業達可望逐季成長，3 月業績將回升，巫永財透露，首季業績可望比同期「好蠻多」。



該公司去年首季營收為 997.55 億元，今年前兩月營收為 653.13 億元，年增 5%，3 月營收只要超過 345 億元即可優於同期表現，法人認為，該公司 3 月營收有望為首季月營收高峰。



對於近年市場火熱的 AI 議題，巫永財表示，英業達不會缺席。他認為，AI 應用非常廣，包括影像、影音的應用都有涉入，也帶動資料中心雲端伺服器需求。而英業達過去強調工業 4.0 的發展，以提升營運效率，以製造成本降兩成為目標。今年起則在英業達內部成立「AI 研發中心」，也在英華達內部成立「5G 研發中心」，希望為未來兩年的發展奠基。



此外，該公司董事會也決定因應活化資產需求，將處分旗下桃園廠仁和路二段 255 號不動產。



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