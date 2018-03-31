美國郵局拉警報 營收不振需要大幅度財務重整

美國總統川普週四（29 日）抨擊電商巨擘亞馬遜把美國郵局當成送貨小弟，只給予廉價費用，但《彭博社》報導，亞馬遜與美國郵局合作，實際上拯救將大幅裁員的郵局，使郵局有穩定的現金流，而郵局的營收不振主要原因為人們習慣改變以及醫療保健費用。

亞馬遜並沒有使美國郵局倒閉，美國郵局在 2013 年與亞馬遜簽署一份重要合約，郵雙方合作擴大，郵局將在周日提供包裹寄送服務，郵局因此收入開始增加，損失下降。

郵局的收入小幅成長但幾乎沒有變化

美國郵局受到其他的問題影響，網路興盛後，寄信的人減少，但最大的問題是，美國郵局每年都需要撥出一筆現金，以支付未來退休人員的醫療保健費用，這造成了數十億美元的損失。

與亞馬遜的簽約實際上使郵局賺錢，發言人 David Partenheimer 表示，來自電子商務的收入，提供網「路與基礎建設重要的支持，使我們能夠履行我們的服務義務，所有郵局的使用者都受益。」

去年包裹的件數首次超過垃圾信件

亞馬遜幾年前郵局附近，重建了運送運輸網，將把包裹交付給郵局之前，亞馬遜會先將包裹以郵遞區號分類好，亞馬遜在威斯康辛州有一座面積達百萬平方英尺的倉庫，連接著一個 50 萬平方英尺的分類中心，中間有類似機場天橋的運輸帶。



可能令人訝異，要是亞馬遜和美國郵局結束合作關係，那亞馬遜受影響的程度可能更大，在 2011 年下半年時，美國郵局一度傳出將裁減 10 萬名員工並關閉數千個郵局，EBay 當時股價下跌超過 6％，而亞馬遜的交易在不久之後就到來了，並且避免郵局進一步的裁員。

但美國郵局目前狀況為，不會破產，但情況也沒有很好，該機構須要大幅度的重整，或是重新設計給退休員工的醫療保險計畫，才能成為永續經營的企業。而美國總統川普攻擊亞馬遜，潛在原因可能是希望亞馬遜多付一些運費，或單純是針對亞馬遜執行長 Jeff Bezos 的報復。