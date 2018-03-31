再度砲轟亞馬遜 川普：你們讓美國郵政系統損失數十億美元

美國總統川普週六 (31 日) 再度砲轟亞馬遜 (Amazon)，他在推特發文表示，亞馬遜利用美國郵政系統運送包裹，使之「損失數十億美元」。

3 月 28 日，CNBC 引述 Axios 報導指出，川普認為，亞馬遜對美國零售業造成傷害，導致工作機會流失，他打算藉由稅制，來「盯緊」亞馬遜。

隔日，川普在推特發文稱，亞馬遜特立獨行，「只繳一點點，或甚至沒繳稅」，把國家郵政系統，當作自家送貨小弟來用，不僅造成郵政系統極大損失，還使許多零售商的生計受影響。

受上述消息影響，上週，亞馬遜股價重挫約 6%。

根據 CNBC 報導，川普週六再度對亞馬遜開火，他在推特上宣稱，美國郵政系統，為亞馬遜運送 1 個包裹所造成的損失，平均為 1.5 美元，總損失上看數十億美元。

川普強調，亞馬遜必須停止對國家郵政系統「詐財」的行徑，該付的錢 (稅) 就要付。

目前確實有數個州反應，即使在該州未設立據點，亞馬遜和其他網路零售業者，也該納稅。

其實，川普早就多次槓上亞馬遜，2017 年 8 月，川普在推特發文稱，亞馬遜對零售業造成巨大傷害，受害地區遍布全美各地，許多工作機會正在流失。

競選總統期間，川普也曾嚴厲抨擊亞馬遜，指其以不公平的逃稅手段壟斷市場，並表示，亞馬遜執行長貝佐斯買下《華盛頓郵報》，是為了「影響政治」。