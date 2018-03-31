非蘋旗艦競出 宏達電品牌能見度提升 突圍仍得靠創新技術

非蘋陣營旗艦機陸續發表，宏達電 (2498-TW) 今年旗艦機則是傳言紛紛，外電指出，今年可能只有 1 支旗艦機，可能會在 5 月才發表 U12+；IDC 台灣資深研究經理嚴蘭欣認為，宏達電要在各非蘋品牌激烈競爭下突圍，新旗艦必須有創新技術，才能被放大關注；她表示，五月天代言有助提升品牌能見度，後續就要看行銷上的搭配來發揮效益。

包括三星、Sony、華為等陸續發表新旗艦，積極搶攻蘋果 iPhone 手機上半年沒有新機的空檔商機，但是宏達電今年在手機的發表上明顯較其他品牌晚了許多，市場也是傳言紛紛，原本推測今年上下半年可能有 U12、U12 + 兩款旗艦機，但最新外電則是爆料，今年可能只有 1 款旗艦機，預計 5 月直接發表 U12+。

宏達電近幾年來改變以往的機海策略，去年推出 5-6 款新機，今年也將維持或是更少，採取精準定價的精兵策略，但在旗艦及高中低階市場各價格帶都會有所著墨，推出適合的手機。

嚴蘭欣指出，宏達電以往因機海策略，包括零組件的庫存都有待去化，在消化完庫存之後，採取在精不在多的策略，不拉長戰線，精準的投入，有助對市場及供應鏈的控管，但是要觀察的是，如果銷售量無法放大，將失去規模經濟；不過，如果可以把 1-2 支旗艦機做的很好，可以進一步拉抬能見度及氣勢。

她表示，宏達電具有創新能力，在今年的旗艦機激戰中，一定要有新的技術，要被放大關注，才能突圍，例如照相功能大提升，或是感測技術大突破等，可以在創新上領先其他品牌，將有助後續的銷售表現。

嚴蘭欣認為，宏達電近幾年來智慧手機的銷售量持續萎縮，被踩在其他品牌下面，天團五月天代言有助提升品牌能見度及形象，是一個加分，至於行銷效益放大到多少，就要看宏達電如何進行行銷，例如結合五月天演唱會，推出置入性行銷活動等。

宏達電去年第 4 季第 4 季毛利率為 - 30.8%，營業損失 96 億元，營業利益率為 - 60.8%；稅後純損 98 億元，每股稅後虧損 11.93 元，創上市以來單季虧損；累計宏達電去年全年毛利率 2.16%，年減 9.91 個百分點；稅後純損 169.05 億元，每股純損 20.58 元，創上市以來虧損新高；合計 3 年虧損超過 5 個股本。

面對財報利空，宏達電不跌反漲，今日開高走高，一度拉升到 68.7 元，盤中漲幅 1.96%，站上季線。