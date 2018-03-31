看好互補效應 樺漢、帆宣股價齊揚 帆宣74多萬張委買高掛

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 再起購併案，擬以每股 59 元現金價格，公開收購設備廠帆宣(6196-TW)51.12% 股權，總斥資 53 億元，溢價幅度 20.53%，市場看好兩家公司的互補效益，利多激勵個股股價表現，樺漢盤中上漲逾 4%，帆宣則直奔漲停價位，委買高掛 74.6 萬張。

市場解讀，樺漢入股帆宣，目的著眼帆宣工廠端的廠務設備技術，可有助樺漢強攻智慧製造商機，另外母集團鴻海近期積極布局面板製造廠，包含美國與中國廣州都有新廠即將啟動興建，為降低對人力的需求，提高生產自動化勢在必行。

另一方面，樺漢近年也搭配鴻海大目標，積極布局工業 4.0 智慧製造，樺漢專長在控制器產品上，對廠務設備相關技術所知有限，因此入股帆宣取得主導權，也能藉此獲得更多技術，進而產升綜效。

市場看好樺漢入股帆宣後的效益，兩檔個股股價齊揚，其中帆宣直奔漲停價位，由於樺漢公開收購價 59 元，與帆宣昨日收盤價有 2 成溢價空間，代表帆宣需要二根漲停板，才會達到樺漢設定的收購目標價。

若投資人看好樺漢後市，有意透過認購權證，以較低廉成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如樺漢元大 7A 購 01(074530-TW)、樺漢統一 77 購 02(072405-TW) 與樺漢富邦 7A 購 01(074735-TW) 等。