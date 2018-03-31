樺漢上季、去年EPS雙創高 擬配息9元 加碼蘇州樺漢揮軍中國IIoT

樺漢 (6414) 去年營運持續攻高，全年稅後以 11.23 億元，較前一年成長 9.8%，再創歷史新高紀錄，EPS 以加權平均股本 7.57 億元計算，達 14.8 元，不過，董事會決議配息 9 元，低於前一年的 10.12 元，發放率 61%，配息總金額為 6.89 億元。樺漢週五 (30 日) 董事會通過對廠務自動化設備業者帆宣 (6196) 進行公開收購，準備以 53 億元的資金收購帆宣股權 51.12%，最低收購數量為 40%。由於溢價 2 成以每股 59 元進行公開收購，激勵帆宣週六 (31 日) 股價直接以漲停 53.8 元開出並鎖死，委買張數一度超過 80 萬張，而樺漢股價也同步大漲，數度重回 500 元大關，最高以 501 元上漲 4.6% 或 22 元。



除重大收購案的討論外，樺漢週五董事會也承認去年度財報與盈餘分派案，以及決定以 5 千萬美元，約逾 14.5 億元資金，加碼投資蘇州樺漢公司，累計蘇州樺漢資本額達 0.55 億美元。樺漢指出，蘇州樺漢主要任務是作為樺漢在中國地區的研發、製造與人才儲備中心，整合樺漢旗下子公司的資源，進一步發展工業物聯網、大數據、娛樂、醫療等應用。



在財報方面，去年總稅後淨利達 11.23 億元創高，EPS 更以 14.8 元逆轉創高，其中，第四季稅後為 3.42 億元，季增 9.6%，年增 30%，EPS 為 4.52 元，單季稅後與 EPS 亦同步改寫紀錄。



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