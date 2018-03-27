〈Vive攻藝術〉今年跟更多國際美術館、博物館合作 可望很快貢獻營收

宏達電 (2498-TW) 去年成立虛擬實境 (VR) 藝術計畫 Vive Arts，將投入數百萬美元，展開全球 VR 藝術計畫，Vive Arts 負責人張忠為今 (27) 日指出，目前已有 10 件作品在 Viveport 上線，今年很快可以看到跟國際一流美術館、博物館的合作，希望可以很快對營收產生貢獻。

宏達電表示，Vive 積極拓展藝術文化領域，包括與英國倫敦皇家藝術學院、台灣台北故宮博物院、法國巴黎國家自然歷史博物館、美國華盛頓哥倫比亞特區新聞博物館與俄羅斯聖彼得堡艾米塔吉博物館都有合作。

張忠為透露，董事長王雪紅相當關注 Vive 在各個領域的發展，除了醫療、教育、遊戲之外，也相當注重藝術領域，常會說，例如羅浮宮等各家的美術館、博物館等很好，可以找機會合作等等。

張忠為指出，繼在英國倫敦泰特現代藝術館 (Tate Modern) 舉辦義大利表現主義派藝術家莫迪利亞尼 (Amedeo Modigliani) 特展，今年更成為 Art Basel 巴賽爾藝術展首位官方 VR 內容夥伴，很快還會有更多跟國際一流美術館、博物館的合作，讓大家看到更多大型美術館、更多現代藝術家的作品應用在 VR 上。

她說，VR 可以真的幫助美術館的工作，可以透過 VR 推出很好的展覽，目前在歐洲機構最早使用，另外在美洲及亞洲也有，另外，原本以為 VR 吸引的會是年輕人，但是根據泰特現代藝術館的展覽統計發現，有 70% 參觀者是 45 歲以上，且有 70% 以上是女性，顯示出在藝術的領域，吸引了更多的族群關注。

張忠為分析 Vive 在藝術上的商業模式上，除了跟美術館、博物館的合作之外，還可以跟藝術家合作，透過 Viveport 平台來銷售藝術品，未來將可以帶進營收貢獻。