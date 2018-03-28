〈Vive攻藝術〉VIVE PRO亞太區開賣 將同步衝刺消費、企業市場

宏達電 (2498-TW)VivePro 已開放預購，北亞區總經理鮑永哲透露，亞洲首波開賣國家將包括日本、台灣、香港、澳洲、新加坡等，預計 4 月開始陸續出貨，泰國預計 5 月開賣，他強調，企業對 Vive 接受度向上攀升，未來將在消費及企業市場一起打拚，除遊戲領域，包括醫療、建築、汽車、教育等 VR 應用都在發酵中。

鮑永哲表示，Vive 從遊戲市場開始切入，已從消費市場逐步朝企業市場拓展，初估目前在亞洲消費市場比重約 60-70%，美國消費市場則高達 80%，仍是最主力的市場，另外，去年來除發現歐美市場企業用戶有增加的趨勢外，亞洲市場企業用戶也是持續擴增中。

他強調，VIVE Pro 開賣、Vive 降價，可望堆疊出更多價格區間，進一步擴大需求，把市場做大，Vive Pro 和 Vive 屬性不同，未來還將有新版本可支援 SteamVR Tracking 2.0，鎖定企業用戶及大型遊樂園等拓展企業市場。

鮑永哲指出，從北亞整體 VR 市場來看，日本因為遊戲市場成熟度高，且開發者可以開發出不一樣的內容，市場接受度高，因此是一個相當重要的市場，將會積極布局，另外，台灣、香港市場也是主力進攻市場。

宏達電除了成為巴塞爾藝術展香港展會首位官方 VR 內容夥伴，更是台灣唯一參展科技廠，同時宣布香港電訊旗下 HKT Smart Living 將是 HTC Vive Pro 香港獨家零售商，旗下 26 個通路門市將同步銷售 Vive Pro。

香港電訊是香港首屈一指的電訊服務供應商及領先的固網、寬頻及流動通訊服務營運商，母公司電訊盈科老闆是李澤楷，為香港首富李嘉誠的次子，香港電訊旗下相關用戶超過 400 萬，在香港提供獨特的「四網合一」體驗，聯同母公司電訊盈科透過香港電訊的固網、寬頻互聯網及流動通訊平台傳送媒體內容。

香港電訊個人客戶業務董事總經理吳永豪表示，看好香港宅經濟，加上寬頻建設的優勢，宅男很願意升級新設備，家戶使用 10 GHz 網路的度和價格比台灣 100M 更快、更便宜，香港電訊在推展 VR 上，除了遊戲也包括教育體驗和物聯網應用。