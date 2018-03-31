離岸風電費用轉嫁全民？台電澄清：250億都可回收

台電近期積極推動示範風場離岸風機採購計畫，卻惹來不少批評，外界質疑該採購案轉嫁全民負擔，對此，台電今（31）日表示，他們本身也是離岸風力的開發商，這個案子是台電自行出資，透過公開招標，投資 250 億元都可以回收。

台電表示，示範風場離岸風機採購案透過公開招標，得標廠商都具有海域風電建設的能力與實際經驗，所建置的相關設備與未來賣電收入均歸台電所有，預定今年進行風機設置海域調查、地質鑽探及設計作業，目標 2020 年底併聯發電。

台電進一步說明，離岸風電第一期計畫他們是開發商的角色，得標廠商比利時商楊德諾與日商日立則是聯合承攬商，比利時商楊德諾是歐洲海事工程專家，在海域風電工程包括載運、打樁、吊裝等具備專業能力，日立集團則在日本陸域及海上風機都有建置實績。

台電強調，第一期計畫總裝置容量達 10.92 萬瓩，年發電量超過 3.6 億度，提供近 9 萬家戶一年用電，此計畫預算 249.9 億，將用於協助台電開發風場，包含鑽探、所有風機等設備、施工安裝、施工船、打樁等約 221 億，其餘費用則用於完工後 5 年的風機運轉維護等工作。

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