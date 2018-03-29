過去一年來，北韓的核武威脅，一直是地緣政治最大風險的不定時炸彈，金正恩的極權統治，殺人如麻，窮兵黷武，一直是外界對他的刻板印象。但跨入 2018，這個年輕的胖小子主動出擊，令人刮目相看。從平昌冬奧會，南北韓共組隊伍，雙方派出談判代表。接著主動拋出橄欖枝，要求與川普會談，把美朝緊張情勢迅速降溫。這個情勢看在中國眼底，終於引來習近平出手。



在習近平主席主動邀請下，金正恩展開他接班以來，首度跨出國門之旅。一輛綠色火車班列駛過鴨綠江友誼大橋，從丹東，瀋陽，直抵北京。金正恩出訪，可能連美方都大大出乎意料之外。金正恩抵北京，由王滬寧迎接，習近平在人民大會堂接見金正恩伉儷。



金正恩的神秘旅程，直到金正恩返回北朝鮮，中國大陸的媒體才全面揭露，為眼前正陷入緊張關係的中美貿易戰帶來更多的變數。見到習近平主席，4 月 28 日金正恩要與文在寅會談，接著是 5 月的川普與金正恩的高峰會。



一個小國把中美兩大強國弄得團團轉，這堪稱是世界奇蹟，尤其是金正恩的年紀。如果北朝鮮問題在 5 月落幕，那麼下一個台灣的問題會不會接棒演出？不知小英總統是否做好了準備？



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