退休族也能定期定額投資

台灣 65 歲以上人口逐年增加，退休族理財議題已經成為市場最大需求。今年初以來，我演講的主題幾乎都與退休理財相關。不過，近期國際金融市場高檔震盪，許多退休族更忐忑不安。有退休族問我，他們是否適合定期定額投資？答案當然是肯定的。

據我了解，大多數退休族理財會選擇高收益債券基金，主要是利息高，而且可以每月配息。不過把所有資金都放在債券基金上，長期報酬率不一定讓人滿意；此外，高收益債也會受到景氣影響，並非毫無風險。

定期定額在投資概念上，就是不猜測進場時點，以定期進場來降低波動風險。通常股票型基金波動性大，較適合定期定額投資。退休族考慮風險承受度，股票基金不宜超過總資金 5 成以上。不過，在實際投資上有 2 個重點值得注意。

重點➊ 選擇穩健的投資標的。全球型股票基金、美國股票基金、亞洲區域型基金，是比較適合退休族的股票型基金。一方面全球、亞洲區域型基金市場較分散，選擇這類產品，不需要時時猜測哪個市場較好。雖然美股是單一市場，卻是全球最大的資本市場，永遠的股市多頭指標。

另一方面，這類基金大多是投資龍頭企業，較偏向高股息低波動股票，適合退休族。至於一些波動性大的基金，例如科技基金、生技基金等，投資風險較高，並不推薦。

重點➋ 母子基金投資法，彈性搭配股債比例。一般來說，定期定額要歷經股市多頭與空頭，至少要 3 到 5 年以上，才能得到一個較令人滿意的報酬率。有人擔心退休族年齡較長，是否適合漫長等待？因此，母子基金投資法可發揮進可攻退可守的功能。

舉例來說，如果有 100 萬元資金，其中股票基金比重最高限定 3 成，且以 5 年時間來規畫定期定額，則可以先買進 100 萬元債券基金，獲得債券利息穩定收益。然後每個月賣出 5,000 元債券基金，定期定額轉進股票型基金，則 5 年後債股比例大約變成債券 70%、股票 30%。此時股票基金可能有不錯獲利，可以先將之全數賣出，轉進債券基金，再重新啟動另一輪投資。

當然，在投資過程中股票比重可能提早達到目標，也可能延後，但透過資產配置與分散買進，整體資產波動性不會太大，應可讓退休族安穩度日。

來源：《Money 錢》 2018 年 4 月

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