〈房產〉危老建築重建條例修正融資上限 有助加快都更腳步

立法院內政委員會 28 日初審通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」部分條文修正草案，放寬老舊建物放款融資比率不得超過 30% 限制，鬆綁融資上限，此動作主要在透過修法將門檻降低，讓申請危老建築的民眾能藉由銀行融資協助完成，加速都市更新，解決住宅結構安全問題。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，老屋要都更重建面臨的問題，除了整合，資金也是大問題，尤其老屋所有權人多半都是上了年紀的人，要拿出資金做重建費用，確實有困難，可能因此降低重建意願。

謝志傑指出，根據內政部住宅統計資料顯示，屋齡 20 年以上的住宅占比超過 7 成的有五大都會區，分別是台北、新北、台中、台南、高雄，其中，台北 30 年以上住宅占比高達 67%，顯示台北老屋最多、住宅老化情形最嚴重，亟待都市更新。

根據永慶房屋最新調查結果，居住在屋齡超過 30 年的住宅消費者中，雙北市以公寓最多，占比達 7 成以上，而桃園以南五大都會區則以透天產品為大宗，比重幾乎都在 6 成以上，其中台南市更高達 85%。

謝志傑說，雙北房屋老化問題嚴重，尤其是都更產品多，都市更新條例修法應以解決公寓住宅老化與結構安全的問題為核心，加速處理雙北市公寓進行都更更新，才能保障民眾居住品質，否則實質效益不大。

桃園以南五大都會區 30 年以上老舊住宅則以透天產品為主，適用小面積、產權單純的危老重建條例即是解決透天住宅結構安全問題的最佳方案，加上修法讓銀行融資成數拉高，民眾較不用擔心危老重建資金缺口，提升財務可行性，預期將可加速透天住宅危老重建的腳步。