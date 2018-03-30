時機點對了！2018年第1季全球併購案交易額創新高

全球企業的併購活動，在 2018 年第 1 季有強勁的開始，在美國稅改和歐洲經濟成長加快的帶動下，全球併購案的總交易額來到 1.2 兆美元，摩根大通指出，強勁的股市和債市，亦增加執行長決定併購的信心。

企業手頭已握有現金，而股市和債市的情況，使這些企業認為今年第 1 季是執行併購的好時機，大摩的北美併購業務負責人 Anu Aiyengar 表示：「稅改的清晰度啟動了一些戰略性的必要併購活動，而公司正在等待適當的金融時機。」

根據湯森路透的數據，今年全球第 1 季的併購案交易額比去年同期成長 67%，但交易數量下降 10% 至 10388 件，此數據顯示併購案平均交易金額增高。

而今年最大宗的交易為美國醫療保險公司康健人壽以 6700 億美元收購美國的連鎖藥妝店快捷藥方控股公司、德國公用事業公司意昂集團以 385 億美元收購德國電力集團萊茵集團的可再生能源業務 Innogy SE。

第一季在歐洲的併購交易成雙倍成長，而美國則上漲 67％，亞洲增漲 11％。

匯豐控股的歐洲、中東和非洲地區顧問 Borja Azpilicueta 指出：「歐洲更好的總體經濟環境，為大家完成事情創造了更多信心，經長時間討論的併購案，在這時候開花結果，一些產業（如公用事業）正在被重新整合的浪潮徹底重塑。」

而在美國，川普欲對中國進口商品課以重稅，市場對貿易戰的擔憂阻撓了美股的上漲，公司估值仍然很高，但市場波動有所增加。

高盛的全球併購業務聯席主管 Gilberto Pozzi 表示：「公司在追求具有強烈戰略意義的交易方面，變得更加積極，但因估值還是很高，因此董事會在大型併購案中，變得更為謹慎，在高價格水平下，說服投資者相信併購案有創造價值的潛力更為困難。」

監管風險也有所增加，舉例來說，川普以國家安全理由，阻止總部位於新加坡的博通併購美國晶片製造商高通，博通曾出價 1170 億美元，欲惡性併購高通，這凸顯美國擔憂會在技術競賽中輸給中國。

在反壟斷法方面，也存在一些不確定性，美國司法部提出訴訟，阻止美國電信公司 AT＆T Inc 以 850 億美元的價格收購媒體公司時代華納公司，因擔憂這兩家公司整合其業務的方式。

Centerview Partners Holdings LP 的合夥人 Jack Levy 表示：「儘管某些交易因特定因素引起監管機構或政界人士的關注，但現今的環境，已對併購案交易變得更有利。」