要求「確保」對華關稅不會損害美國經濟 美國國會「強力施壓」川普

摘要：周四，美國國會向川普表示，要求其關稅計劃不會損害到美國國內經濟，尤其是不會消除此前通過稅改而獲得的利益。

本周四，美國眾議員籌款委員會主席 Kevin Brady 向彭博表示，會確保此前美國政府對價值 500 億美元的中國進口商品徵稅計劃不會損害到美國經濟。

Brady 表示，中美雙方就重新平衡雙邊貿易關係進行談判將是遲早的事。

他要求，川普必須確保關稅計劃不會消除此前美國稅改所帶來的經濟增長，並指出關稅懲罰必須是對中國，而不是美國工人。

3 月 22 日，美國總統川普根據美國 301 調查結果宣布，計劃對至少 500 億美元的中國進口商品徵稅，覆蓋約 1300 類商品，稅率高達 25%。

美國貿易代表處（USTR）的資訊顯示，USTR 將在 15 天內公布針對的商品清單，隨後將有 30 天的公示時間。

此前，美國的 301 調查結果認定，中國「積極的購買，強制轉移或是竊取」知識產權來擴大中國利益的行為，構成對美國國家和經濟安全的威脅。

美國貿易代表 Lighthizer 於本周三表示，他將在中國商品關稅生效之前給出 60 天的窗口期，6 月前或不會開始開徵關稅。

當被問及中美雙方是否可能通過談判來避免關稅大戰時，Lighthizer 表示：「我認為這存在希望。」

而在中國商務部的本周四的例行發布會上，商務部發言人高峰表示，中方立場沒有變化，希望美方認清，順應貿易投資自由化的歷史趨勢，摒棄單邊主義貿易保護主義的做法，通過對話協商的形式，維護中美經貿合作。

此前，中國發布了針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單，並徵求公眾意見，擬對自美進口部分產品加征關稅。

『新聞來源／華爾街見聞』