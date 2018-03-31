新日光去年虧損收斂 每股仍虧4.08元

太陽能電池廠新日光 (3576-TW) 公布去年財報，受去年策略轉型影響，降低多晶電池出貨比重，營收寫上市來新低，毛利率也創 5 年來新低，營益率則較 2016 年改善，稅後虧損與每股稅後虧損均較 2016 年收斂，分別為 41.6 億元與 4.08 元。

新日光去年全年合併營收 102.48 億元，年減 38.03%，毛利率 - 19.35%，年減 7.79 個百分點，營益率 - 37.99%，年增 0.41 個百分點；稅後虧損 41.6 億元，每股稅後虧損 4.08 元，均較 2016 年收斂。

新日光去年第 4 季合併營收 33.99 億元，季增 37.75%，年增 52.6％，毛利率 - 5.72%，季增 30.6 個百分點，年增 38.71 個百分點，營益率 - 20.2%，季增 36.3 個百分點，年增 147.29 個百分點；稅後虧損 5.87 億元，每股稅後虧損 0.57 元，均較上季與 2016 年同期收斂。

新日光表示，去年上半年進行策略轉型，逐步降低多晶電池生產比重，使營收較 2016 年衰退逾 3 成，受到太陽能產品平均銷售價格下滑，及提列長約等相關損失，加上提列部分出售竹南廠廠務設施報廢等，使毛利率較 2016 年衰退，全年虧損較 2016 年收斂，每股仍虧 4.08 元。

展望今年，新日光表示，與昱晶 (3514-TW) 及昇陽科 (3561-TW) 合併後，將透過過去累積的技術優勢，及政府資金的挹注，改變過去備胎式代工的商業模式，往下游模組與系統業務發展。

新日光 、昱晶與昇陽科日前分別召開股東臨時會，通過三合一合併案與私募現增案，目前聯合再生能源公司的德國與中國反壟斷申請已完成，待台灣申請核准後，暫定合併基準日為 10 月 1 日，私募資金可望在年底前到位。