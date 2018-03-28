〈新日光股臨會〉太陽能三合一通過合併案 私募資金可望年底前到位

新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 今 (28) 日分別召開股東臨時會，均通過三合一合併案與私募現增案，新日光董事長洪傳獻表示，德國與中國反壟斷申請已完成，待台灣申請核准後，暫定合併基準日為 10 月 1 日，私募資金可望在年底前到位。

新日光、昱晶與昇陽科今日均召開股臨會，並通過三合一合併案，洪傳獻表示，德國反壟斷申請已於 2 月核准、中國也在 3 月 20 日通過，台灣則在審核程序中，待通過後，再執行合併案所需程序，暫訂合併基準日為今年 10 月 1 日，但也不排除提前合併，私募資金可望在年底前到位。

美國設廠進度部分，洪傳獻指出，目前有團隊在美國看場地進行評估，重點在於取得當地產能，以策略性合作取得產能或蓋廠都是選項。

談及三合一合併後，聯合再生能源 (URE) 的模組利基為何，洪傳獻指出，台灣模組設備相對便宜，自動化程度也高，合併後規模夠大，在談判籌碼上更具優勢，也有能力與國外大型開發商洽談合約，未來將立足台灣、放眼世界。

不過，面對未來國內模組市場可能供過於求的情況，新日光總經理沈維均點出新日光握有的四大優勢，第一，業界先發優勢，在台灣模組市場市占第一，占比約三分之一；第二，模組技術易學難精，新日光學習曲線是業界最成熟的；第三，已開發出一系列針對台灣特別環境氣候的模組，如應用於彰濱 100MW(百萬瓦) 太陽光電標案的雙面雙玻模組；第四，品牌強度佳，且相較外資品牌保固期長。

聯合再生能源 (URE) 預計太陽能電池產能將達 5GW(十億瓦)，待相關資金順利進駐後，優化後的電池總產能可望提升至 6GW；合併後的模組產能第一階段將先擴充至約 1.2 GW，其中台灣約 800MW、越南 400MW，目標 2 至 3 年內進一步提升至 3GW，5 年內達到 5GW；目前手中握有電站建置量約 1GW。