〈新日光股臨會〉三合一未來模組與系統為主力 獲利可望持穩

新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 今 (28) 日分別召開股東臨時會，均通過三合一合併案與私募現增案，新日光表示，三合一合併後商業模式將改變，將以模組與系統為主要營收來源，不會再擴充電池產能，待整併效益顯現後，獲利可望較為穩定。

股東問及何時股價才能上揚，新日光董事長特助許嘉成表示，三合一合併後商業模式將會改變，以前是出售電池片為主，未來除電池成本優化改善外，營運面會以模組與下游電站系統為主，發揮垂直整合產生的綜效，並優化設備、降低成本，且三合一合併後將帶來規模經濟效益，獲利可望較為穩定，基本面有顯著改善機會，而股價終究會反應基本面。

洪傳獻再度強調，三合一並非電池大聯盟，而是改變營運模式，擺脫過去電池廠備胎式的代工模式，三合一合併後，內部供應鏈將呈現三角形，也就是增加下游業務、減少上游業務，未來電池產能將不會再擴充，以模組與系統為主要營收來源，才能達到轉型效益。

外界質疑 3 家公司去年財報仍虧，洪傳獻解釋，過去商業模式走的是備胎式代工，若以這種模式營運下去，前景相當不樂觀，這也是要走向三合一的原因，去年 3 家公司努力解決長約包袱、減損老舊設備，三合一合併後可望擺脫過去包袱，創造會贏的營運模式。