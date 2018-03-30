【顧德投顧】明收週線，留意加權日週KD

◆盤勢分析

反市場及反反市場持續，勿追高殺低

美股如預測 120MA 向上，出現狗與主人效應，而上攻！台指 (04) 延續昨日中階版本 (拉期貨殺現貨) 出現上攻，而後因高階版本，過高殺低(完整循環)，接下來呢？！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 死亡交叉收斂，指數上漲 60.3 點，前波從 10638 到 11120，漲了 482 點，短線上加權指數震盪難免，而 OTC 內資控盤較易有表現！而加權週 KD 仍黃金交叉 (明日確認)

【二】利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【電池】、【二極體】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安

【後續作法】

今晚美股沒開盤，台股明獨自交易，預估量能也不大，個股表現！

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+6.5 收 470，20Ma 仍向上)，5483 中美晶，6182 合晶 (-0.8)、3532 台勝科 (-2.5)，3707 漢磊 (-0.15)、3016 嘉晶 (+0.35)，此族群仍可以中美晶為指標，並留意本波高點 112 能不能過關 (今最高 111.5)！

【MOSFET】：6435 大中 (-1.5)、6525 捷敏 (+1)、3317 尼克森 (-0.55)、8261? 鼎、5299 杰力 (+0.7)、6138 茂達 (+1.05)，可留意中國長電科股價 (+7.15%)

【被動元件】：以 2327 國巨 (盤中高 567，再創歷史高) 為指標，2456 奇力新(+2.5)、3068 美磊(+2.3)、3026 禾伸堂(+2.5)、3624 光頡(-0.3)、5317 凱美(+2.2)、2375 智寶(+1.1)、6127 九豪、2492 華新科、8043 蜜望實、6449 鈺邦(+1)、2428 興勤(+6.7)、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀，漲價行情持續！

【二極體】：2481 強茂 (盤中漲停 53.1)、5425 台半 (+0.8)、3675 德微、5305 敦南、6573 虹揚，留意法人動向

電動車電池：4721 美琪瑪、4739 康普，目前鈷報價趨勢仍像上，但因美 TESLA 大跌，股價受到影響，留意量縮不跌的時機

指數衝高持續上攻個股如：2013 中鋼構、6298 崴強、2509 全坤建、2031 新光鋼、5278 尚凡、3228 金麗科、9958 世紀鋼、6485 點序、9958 世紀鋼、1589 永冠、1519 華城、、4728 雙美、5302 太欣、6101 寬魚、5512 力麒、3432 台端、1413 宏洲、3483 力致、3708 上緯、2208 台船，留意明日延續性！

新的一年，將出現大規模波動！並且出現牛熊並存，多空都能賺的現象！！可積極參與行情，祝 2018 年新年行大運，萬事如意

徐照興 分析師

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

