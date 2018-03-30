【華冠投顧】03/30（五）昨日小鬼當家，今日竟然拉大股、出小股

◆盤勢分析

昨天美股因為亞馬遜、特斯拉、英特爾三檔反彈而大漲，台股開盤大受激勵而大漲 123 點，盤中由 3481 群創、2409 友達、5871 中租 - KY、2454 聯發科、2330 台積電、2354 鴻準、2317 鴻海、2412 中華電、2002 中鋼、2891 中信金拉抬指數，10 點半過後賣壓逐漸湧現，收盤僅上漲 60 點，留下 63 點的長上影線，OTC 拉出更長的上引線。

今天主漲權值股，10 點半之後，OTC 的小股票開始出現開高走低的殺盤現象，如：4912 聯德 - KY、5439 高技、3661 世芯 - KY、5201 凱衛、3694 海華、8046 南電、3515 華擎等開高走低，振幅都相當大。最近股市震盪幅度加大，基期較高的股票風險會較高，請小心操作，注意風險。若喜歡追價的投資朋友，一定要懂得嚴設停損。

※強弱勢族群

最強的股票仍是 4984 科納 - KY（被外資收購），新竄起的股票有 5512 力麒、6298 崴強，昨天漲停的風電 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY 今天繼續漲停板，但要注意今天是離岸風電遴選截止收件日。另外老師曾經提過的如 3228 金麗科今天也續強攻上漲停板。

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

